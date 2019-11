Autore:

Lorenzo Centenari

IN MEDIO STAT HYBRID Non c'è due senza 3, e così il percorso di elettrificazione della X family fa ora tappa sotto il cofano e il pianale del Suv medio di gamma. BMW X3 xDrive30e il nome e cognome della prima X3 provvista di sistema plug-in hybrid, nonché del terzo "Sav" dell'Elica (dopo il fratello maggiore X5 e il minore X1) a sposare la filosofia dell'ibrido ricaricabile. Produzione a Spartanburg (South Carolina) da dicembre 2019, prime consegne previste per la primavera 2020.

X3 PLUG-IN, LE CIFRE Ibrido plug-in, ovvero propulsione a tre canali: a benzina, a benzina mista alla corrente elettrica, infine anche in modalità 100% elettrica. Il motore a combustione è il 4 cilindri 2 litri TwinPower Turbo da 184 cv che già equipaggia X3 xDrive20i, mentre a completate il puzzle è un'unità elettrica da 109 cv, completamente integrata nel cambio automatico a 8 rapporti Steptronic e alimentata da batterie agli ioni di litio da 12,0 kWh. Potenza combinata di 292 cv, coppia massima di 420 Nm. Traduzione: 0-100 km/h in 6,1 secondi, top speed di 210 km/h.

SUV ALLA SPINA Performance sportive a parte, BMW X3 plug-in è soprattutto economie di marcia. L'energia immagazzinata dalle batterie è garanzia (sulla carta) di un'autonomia elettrica fino a 55 km (e fino a 135 km/h), mentre la miscelazione intelligente di modalità full hybrid e guida zero emission consente sul lungo periodo di registrare medie consumi anche di soli 2,1 l/100 km (emissioni CO2: 49 g/km). A sua volta, la ricarica degli accumulatori chiede rispettivamente un tempo di 6 ore da presa domestica, poco più della metà (3 ore e mezza) filtrando la corrente con apposito BMW i Wallbox.

IN ATTESA DI iX3 Non manca la funzione di monitoraggio carica anche da remoto, tramite l'applicazione smartphone. L'edizione plug-in hybrid di BMW X3 terza generazione è un traguardo, ma allo stesso tempo anche uno stadio intermedio: X3 sarà infatti anche il primo sport utility di Monaco a trasformarsi in Suv 100% elettrico, con iX3 a fare il suo ingresso in scena un po' più avanti, sempre tuttavia entro il 2020. Prezzi di X3 xDrive30e ancora ignoti: il range sarà in ogni caso compreso tra i 60.000 e i 65.000 euro.