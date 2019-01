Autore:

Marco Congiu

LA PRIMA DELLA SERIE Vi avevamo già mostrato qualche tempo fa la nuova BMW iX3 grazie alle nostre foto spia- Per chi si fosse perso l'articolo, che trovate comunque qui a questo link, lo sport utility che vedete camuffato nelle immagini della gallery è il primo SUV 100% elettrico di Monaco di Baviera, primo di una lunga serie di veicoli destinati ad entrare in produzione da qui ai prossimi anni. Vediamo di scoprire insieme tutte le ultime notizie su questa futura pietra miliare della casa tedesca.

CONTIAMO INSIEME BMW ha registrato tutti i marchi da iX1 a iX9, segno che nella strategia aziendale vedremo presto tutte le varienti elettrificate dei SUV attualmente in commercio. Quello che sappiamo sulla BMW iX3 è che si tratterà di più di una semplice versione elettrificata della nuova X3, data una serie di specifiche tecniche differenti che, proprio per la natura elettrica del veicolo, differiscono dalla sorella dotata di motore a combustione. Il pacco batterie sarà alloggiato nella parte bassa dell'auto, sotto l'abitacolo, più o meno come già visto da Tesla e dalla concorrenza. L'assenza di un ingombrate motore termico, poi, aumenterà lo spazio disponibile per gli occupanti di bordo. A livello estetico, come possiamo vedere già in queste immagini spia, la iX3 si differenzierà leggermente dalla nuova BMW X3, soprattutto grazie ad un doppio rene più grande ed unito nella parte centrale, cesura rispetto agli ultimi esercizi di design.

GUERRA APERTA BMW si unirà presto alle altre due sorelle tedesche, Mercedes e Audi, che di recente hanno lanciato EQC e e-tron. I costruttori germanici però non sono assolutamente i soli a correre in questa categorie: tra le rivali della iX3 troveremo di sicuro anche la nuova Jaguar I-Pace, oltre alla già nota Tesla Model X. Per toccare con mano la nuova BMW iX3 bisognerà aspettare ancora un po': i ben informati pensano al debutto in occasione del prossimo Salone di Francoforte, mentre ovviamente non si conosce ancora un prezzo ufficiale, ma non sarebbe illogico pensare possa assestarsi su un livello di alto equipaggiamento di una nuova X3, quindi superiore ai 50.000 euro.