Autore:

Luca Cereda

COMING SOON Direzione Nurburgring, e dove sennò. E' lì che le tedesche (e non solo) vanno a mettere a punto gli ultimi dettagli, e nella fase di trasferimento i paparazzi hanno filmato la nuova BMW X6 2019, in uscita a metà dell'anno prossimo. Siamo alla terza generazione della sport utility bavarese, che in codice è chiamata G06.

PIU' SPACCONA Lo stile si evolve in punta di matita con un frontale sempre più aggressivo, col doppio rene più grosso, coma sulla nuova BMW X5. Volendo semplificare, si potrebbe ridurre tutto a un melange tra quest'ultima (per dimensioni e design) e la nuova BMW X4 (per l'andamento del tetto e le linee della carrozzeria). Il mix, però, genera una presenza scenica monstre che è tipica della X6.

MOTORE Non ci sono ancora immagini degli interni, presumibilmente identici alla X5, al netto di qualche personalizzazione. Sappiamo invece qualcosa sui motori. Mentre negli USA la BMW X6 2019 avrà una versione a trazione posteriore (sDrive 40i) e una X6 M equipaggiata con un V8 da 600 cv, in Europa avremo solo X6 integrali. E, a quanto pare, solo diesel: X6 xDrive 30d e X6 M50d con un quadriturbodiesel da 760 Nm di coppia. Per un prezzo che partirà da poco sotto gli 80.000 euro per superare (optional esclusi) i 100.000 euro in versione M50d.