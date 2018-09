Autore:

Luca Cereda

TERZA GENERAZIONE Conto alla rovescia per l'uscita della nuova BMW X6 2019, a dispetto dl nome attesa al debutto entro la fine del 2018. Stando a queste ultime foto spia, potrebbe essere questione di alcune settimane.

COM'E' Con una linea del tetto ancora più arcuata e una carrozzeria apparentemente lievitata, la nuova generazione del SAV – come dicono in BMW – bavarese sorgerà sulla piattaforma dell'ultima BMW X5. Ancora mascherata, la X6 cela gran parte del suo rinnovato design, anche se al posteriore non è difficile scorgere una certa parentela con l'ultima X4.

PIU' HIGH TECH Gli interni, per ora non visibili, dovrebbero sancire il debutto di un sistema di infotainment di nuova generazione con tanto di assistente personale robotico e un head up display più grande.

SOTTO IL COFANO Passando ai motori, in attesa del V8, che dovrebbe farsi attendere un po' in Europa, la gamma è composta da unità a sei cilindri in linea. Da 3.0 litri e 340 cv per la X6 xDrive 40i, 3.0 con Quad-Turbo da 400 cv e 750 Nm per la M50d, 3.0 litri e 265 cv per la xDrive i30d. La X6 xDrive M50i monterà invece un 4.4 litri TwinTurbo da 462 cv.

ESAGERATA Si può fare di più? La risposta è sì, e a suggerirla sono i quattro tubi di scarico di una seconda X6 pizzicata dai nostri fotografi: quella che ha tutta l'aria di essere la prossima BMW X6 M. Rumors parlano di 600 cv tondi di potenza e 750 Nm di coppia, con la possibilità di aumentare ancora un pochino i cavalli con un pacchetto Competition offerto in optional.