Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA LA X4 Dopo quattro anni e 200 mila esemplari venduti, la casa dell'Elica lancia la nuova BMW X4 2019, la versione coupé del SUV X3, battezzato Sport Activity Coupé. Molte le migliorie rispetto alla versione precedente, alcune intuibili già a colpo d'occhio osservando la silhouette più slanciata.

AERODINAMICA MIGLIORATA La nuova X4 è infatti più aerodinamica, con un Cx ridotto del 10% (ora è di 0,30) attraverso l'adozione di deflettori robotizzati, prese d'aria Airt Curtains che si chiudono e si aprono secondo necessità, e di un fondo piatto.

LE MISURE Le misure sono importanti: 8 centimetri più lunga della X4 precedente – ma dimagrita di 50 kg – la nuova BMW X4 2019 è lunga 4,75 metri, larga 1,92 m e alta 1,62 m. Le versioni top di gamma M40d e M40i sono più corte di un paio di centimetri. La capacità del bagagliaio va da 525 a 1.430 litri.

I MOTORI Ampia la scelta in fatto di motorizzazioni, che per il momento comprendono quattro unità diesel e tre a benzina. Quanto alle versioni a gasolio – su cui la casa di Monaco continua a puntare forte – si parte dal due litri della BMW X4 Xdrive 2.0d da 190 CV, per salire ai 231 CV della BMW X4 Xdrive 2.5d: entrambe a 4 cilindri. A sei cilindri sono invece la BMW X4 30d da 265 CV e la X4 M40d da 326 CV.

XDRIVE PER TUTTE Meno articolata la scelta tra i modelli a benzina, limitata ai 184 CV della BMW X4 xDrive 2.0i e ai 252 CV della xDrive 30i. Chiude la gamma il modello più potente: la BMW X4 xDrive M40i da 360 CV. Tutte le nuove X4 sono proposte con la sola trazione integrale xDrive e il cambio automatico/sequenziale a 8 marce Steptronic, che nei modelli BMW X4 xDrive30i, BMW X4 xDrive30d and BMW X4 xDrive25d è offerto in versione Sport: con passaggi di marcia più veloci e la funzione Launch Control.

DRIVE MODE Come di consueto le BMW X4 possono essere personalizzate nella dinamica di guida con le modalità Sport, Comfort ed Eco Pro, selezionabili da un comando vicino alla leva del cambio. I modelli più prestazionali BMW X4 M40i, BMW X4 M40d, BMW X4 xDrive30i e BMW X4 xDrive30d hanno poi il driving mode Sport+, per una guida ancora più affilata.

DOTAZIONI EXTRA Altre dotazioni standard sono le sospensioni M Sport e lo sterzo a passo variabile, mentre buona parte dei sistemi di aiuto alla guida sono offerti a richiesta. Mantenimento automatico della corsia e cruise control con frenata automatica di emergenza, capace di arrestare da solo il veicolo e ripartire, sono opzionali: così come molte altre funzioni avanzate. Il cruise control fornito di serie si limita ad avvisare di un possibile rischio collisione, riconoscendo ostacoli e pedoni e rallentando da solo per ridurre i danni da impatto in città.

ACCESSORI Come è tipico dei modelli dell'Elica, anche per la nuova BMW X4 2019 la lista degli optional è particolarmente ricca e comprende proposte da vera ammiraglia. Tra le dotazioni a richiesta spiccano, per esempio, un maxi tetto panoramico apribile in due pezzi di 924x890 mm e un sistema che purifica l'aria tramite ionizzazione e aromatizza l'ambiente: sono 8 le fragranze disponibili e tre i livelli di intensità su cui impostare il dispositivo.

CONNESSA Una scheda telefonica SIM preinstallata permette la chiamata automatica di emergenza e l'accesso al mondo dei servizi BMW Connected. Si va dall'assistenza a distanza alla possibilità di collegarsi da remoto alla propria auto tramite smartphone o smartwatch (Apple o Android) e personal assistant domestici come Amazon Alexa e Google Home. In questo modo è possibile, per esempio, sincronizzare l'auto con l'agenda e lo scambio di informazioni utili a pianificare i viaggi: dai percorsi per il navigatore all'autonomia del veicolo.

VERSIONI E PREZZI I prezzi della nuova BMW X4 partono da 53.850 euro della 2.0i a benzina da 184 CV. A salire, sempre parlando di benzina, la 30i da 252 CV costa 60.950 euro e la M40i da 360 CV ha un prezzo di partenza di 77.250 euro. Per le diesel si parte dai 55.650 euro della 2.0d; la 2.5d da 231 CV vale 58.950 euro; la 30d da 265 CV costa 62.750 euro e per gli incontentabili la M40d da 326 CV parte da 75.850 euro.