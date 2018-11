Autore:

Luca Cereda

DECANA Pochi SUV vantano la storia della BMW X5, lanciata nel 1999 e giunta alla quarta generazione, ordinabile in concessionaria a prezzi di listino che partono da 72.900 euro, ovvero quasi 4.000 euro sopra una Mercedes GLE e più di 1.000 sopra una Range Rover Sport.

TAGLIA L Poco ma sicuro, la nuova BMW X5 pensa in grande. In tutti i sensi. E' cresciuta ancora, lunga ora 492 cm e larga oltre due metri per 1,74 di altezza. Col risultato, non così ovvio, che a bordo c'è spazio in più per chi viaggia al seguito, grazie a 4 centimetri di interasse in più. E la possibilità di optare per uno schema a 7 posti, utile alle famiglie prolifiche, un po' meno a chi volesse sfruttare tutti e 650 i litri di bagagliaio a disposizione, che arriva a un massimo di 1.870 a sedili ripiegati. Al vano si accede ancora con una pratica ribaltina: appiattisce il livello di carico, ma non ne abbassa la soglia.

INFOTAINMENT VALET Al volante si sta da pascià. L'ambiente è lussuoso, specialmente in questa versione M Sport con una nuova variante di pellame chiamata Vernasca. Dettagli di pregio non mancano, come i pulsanti in vetro: costa 650 euro averli. La plancia si è parecchio svecchiata con il doppio schermo digitale da 12 pollici: quello della strumentazione e quello dell'infotainment, che si può comandare con il controller o con i polpastrelli. O con i comandi gestuali, in parte. il massimo si ottiene però con i comandi vocali, avanzati a un punto tale da rendere l'infotainment una sorta di assistente virtuale, tipo Siri e Alexa. Che risponde a un linguaggio molto più colloquiale di prima.

TACCHI ALTISSIMI Parlando di estetica la BMW X5 ha sempre avuto, nelle varie generazioni, una forte riconoscibilità. E anche questa quarta X5 ha i suoi segni particolari: davanti, bordatura monopezzo e un doppio rene veramente grandissimo. Dietro, le luci di coda sono strette e avvolgenti. E poi, per la prima volta, la X5 può indossare - con pneumatici misti misura 275/35 all'anteriore e 315/30 al posteriore - cerchi da 22 pollici.

TANTI AIUTI Spostandoci sulle tecnologie al servizio della guida, la X5 2018 può gestire da sola sterzo, freni e acceleratore, perciò sia la guida in colonna sia le manovre di parcheggio. Può fare anche la retro in autonomia, fino a 50 metri, e grazie ai nuovi fari full LED con tecnologia laser, illuminare fino a 600 metri di distanza- a detta di BMW. Ma se parliamo di Guida con la G maiuscola, le tecnologie su cui concentrarsi diventano le quattro ruote sterzanti, le sospensioni autolivellanti pneumatiche, il differenziale posteriore a controllo elettronico. Allora la X5 è pugno di ferro in guanto di velluto, ma vanno aggiunti parecchi extra al conto.

SULLA CATTIVA STRADA A proposito. Con altri 3.000 euro c'è il pacchetto Offroad, forse la più grossa novità di questa X5, che mette insieme protezioni extra e programmi di guida dedicati per affrontare strade difficili. Guida su neve, su sabbia, su ghiaia e roccia, ottimizzate selezionando le modalità xSnow, xSand, xGravel e xRock dall'apposita manopola.

SOTTO IL COFANO In attesa della X5 ibrida plug-in 2019, in arrivo l'anno prossimo con 80 km di autonomia in solo elettrico, la scelta di motori si restringe ai sei cilindri: benzina da 350 cv per la X5 40i, diesel da 400 cv e 760 Nm di coppia per la M50d. E poi sei cilindri diesel da 365 cv e 680 Nm della 30d. Tutte le nuove X5 hanno trazione integrale e cambio Steptronic a 8 rapporti di serie.