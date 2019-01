Autore:

Marco Congiu

FRONTALE La nuova BMW Serie 1 sta arrivando. Il debutto della porta d'ingresso al mondo di Monaco si avvicina ad ampie falcate, e non è illogico pensare che la nuova Serie 1 2019 possa essere svelata al grande pubblico in occasione del prossimo Salone di Ginevra. Sappiamo già che l'auto sarà a trazione anteriore, andando ad abbandonare la trazione posteriore orgoglio di fabbrica, ma dopo aver immortalato questo esemplare di pre-produzione in queste immagini, possiamo darvi molte altre informazioni.

MADE IN BAVARIA Il design della nuova generazione di BMW Serie 1 dovrebbe essere una cesura diretta rispetto a quanto visto nella storia recente con l'attuale Serie 1 in commercio. Più aggressiva e mascolina, l'auto non si priva di tutti quegli elementi di stile tipici di ogni BMW, a cominciare dalla mascherina frontale a doppio rene passando per i fari angel eye, come possiamo vedere in queste immagini immortalate dai nostri sempre vigili fotografi.

QUESTIONE DI SPAZIO Abbandonare la trazione posteriore ha fatto sì che la nuova BMW Serie 1 2019 sia per prima cosa più spaziosa e comoda al suo interno. Senza l'albero di trasmissione che correva lungo tutta la lunghezza dell'auto, lo spazio per i passeggeri posteriori aumenta sensibilmente, garantendo anche agli adulti la possibilità di viaggiare comodi. Oltre a ciò, la nuova Serie 1 dovrebbe essere dotata di tutti gli ultimi ausili tecnologici di Monaco, a cominciare dall'assistente vocale che un rivale diretto come Mercedes ha fatto debuttare proprio sulla diretta concorrente, la nuova Classe A.

LA SPINTA Anche se non si hanno ancor informazioni ufficiali a riguardo, lecito attendersi sotto il cofano un'evoluzione delle attuali motorizzazioni sia benzina che gasolio. Al momento paiono confermate sia la 120i che la 120d, per la gioia dei puristi, mentre dovrebbe arrivare quasi certamente anche una versione ibrida capace di contenere le emissioni di CO2 sotto la soglia dei 50g/km.

QUANDO ARRIVA L'approdo nelle concessionarie europee della nuova BMW Serie 1 è atteso a cavallo dell'estate, mentre ancora ignoti i prezzi. A conti fatti, si dovrebbe avere uno scostamento verso l'alto rispetto agli attuali 23.520 euro.