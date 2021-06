SEMPRE PIÙ SPORTIVO Come la sorella dalle “spalle larghe”, anche per la più sportiva BMW X4 arriva il momento, dopo il debutto nel 2018, di una rinfrescata di metà carriera. Senza modifiche nelle dimensioni, l’auto si caratterizza in maniera ancora più netta con le novità all’anteriore e al posteriore. Tutti mild hybrid i motori (manca sempre la versione plug-in), cambio automatico e trazione integrale di serie, così come gli assistenti vocali di Apple, Amazon e Google.

COME CAMBIA FUORI BMW X4 2022

Le principali novità si concentrano nel frontale, dove spiccano i gruppi ottici ridisegnati, più sottili e smussati di dieci millimetri. Rispetto alla X3, sul modello coupé sono di serie i fari a matrice di LED, mentre rimangono su richiesta gli ancor più tecnologici - al debutto su questo modello - proiettori Laser Light, con una portata fino a 650 metri. La griglia a doppio rene della X4 è la stessa delle versioni più performanti M, con cornice cromata e listelli verticali doppi.

COLORE ESCLUSIVO Al posteriore spiccano i nuovi gruppi ottici full LED sottili e incassati, che sporgono in maniera vistosa dal corpo vettura. Più sportivo e tormentato il disegno del paraurti posteriore, con la targa inserita in un elemento a forma di incudine che si appoggia sull’ampio diffusore centrale. Anche qui ritroviamo su tutti i modelli le minigonne laterali che adesso sono presenti solo sui modelli M. Oltre agli undici colori già visti per BMW X3 (e le verniciature speciali) e disponibili anche per X4, il SUV coupé potrà contare sulll’esclusivo rosso metallizzato Piedmont Red.

PACCHETTO M La caratterizzazione sportiva di BMW è disponibile come pacchetto anche per la coupé, e prevede prese d’aria maggiorate nel paraurti anteriore, inserti nero lucido per prese d’aria, cornice dei finestrini, mancorrenti, barre della calandra e spoiler posteriore. I cerchi in lega sono disponibili nei tagli da 20” e 21”, mentre le pinze dei freni possono essere blu o rosse.

COME CAMBIA DENTRO BMW X4 2022

Invariato l’abitacolo rispetto al modello normale: troviamo quindi la nuova console centrale - ereditata da BMW Serie 4 - che raggruppa i principali comandi di guida in un’isola, dove si trova il pulsante di accensione, la leva del cambio, il freno di stazionamento elettrico e la rotella per la gestione dell’infotainment (di serie da 10,25”, su richiesta da 12,3”). Il cruscotto è digitale da 10,25” per tutti i modelli.

TEMPERATURA SU MISURA I sedili sono sportivi di serie, con rivestimenti Sensatec perforati (su quelli principali). Il “clima” è un automatico trizona, così che anche chi siede dietro può regolare la temperatura a suo piacimento. Le bocchette di ventilazione laterali si arricchiscono di una piccola cornice cromata.

TECNOLOGIA E ADAS

Grande attenzione alla sicurezza anche per BMW X4 2022, che porta al debutto - in un pacchetto optional - la tecnologia di assistenza alla guida Driving Assistant Professional: il cruise control adattivo prevede funzionalità specifiche per la guida in città, un avviso di incrocio avanzato, e nuovi assistenti di corsia d'emergenza e per il mantenimento della corsia. Di serie Apple CarPlay e Android Auto anche in versione wireless, e l’assistente vocale Alexa con cui tener d’occhio, anche tramite la app My BWM, i principali parametri dell’auto. Gli aggiornamenti al sistema operativo BMW 7 si potranno compiere con over-the-air, grazie alla SIM integrata che garantisce la costante connessione a internet dell’auto.

MOTORIZZAZIONI DI BMW X4 2022

Identica la gamma motori anche per il SUV coupé di Monaco di Baviera. Sono sei, tutti ibridi: benzina e gasolio, a 4 e 6 cilindri, con tecnologia mild hybrid a 48 volt. La piccola batteria gestisce anche i servizi di bordo e offre una piccola spinta elettrica di 11 CV. Ancora assente, almeno per il momento, la variante ibrida plug-in disponibile invece su BMW X3.

Diesel MHEV 48V

BMW X4 xDrive20d : 140 kW/190 CV, 6,5 l/100 km, 170 g/km CO2

: 140 kW/190 CV, 6,5 l/100 km, 170 g/km CO2 BMW X4 xDrive30d : 210 kW/286 CV, 7,0 l/100 km, 182 g/km CO2

: 210 kW/286 CV, 7,0 l/100 km, 182 g/km CO2 BMW X4 M40d: 250 kW/340 CV, 7.3 l/100 km, 190 g/km CO2

BENZINA MHEV 48V

BMW X4 xDrive20i : 135 kW/184 CV, 8,4 l/100 km, 190 g/km CO2

: 135 kW/184 CV, 8,4 l/100 km, 190 g/km CO2 BMW X4 xDrive30i : 180 kW/245 CV, 8,5 l/100 km, 192 g/km CO2

: 180 kW/245 CV, 8,5 l/100 km, 192 g/km CO2 BMW X4 M40i: 265 kW/360 CV, 9.5 l/100 km, 215 g/km CO2

AUTOMATICO E INTEGRALE Anche in questo caso tutte le varianti di motore prevedono di serie il cambio Steptronic a 8 rapporti (con impostazioni e parametri specifici per la tipologia di propulsore), palette al volante e funzione Launch Control. La trazione integrale BMW xDrive è di serie.

BMX X4 M COMPETITION

Nella sua versione più sportiva, BMW X4 M Competition si distingue dalle altre per la calandra anteriore più grande, griglia cromata e doppie barre in nero lucido con logo M. La parte bassa dei paraurti riprende quella degli allestimenti del pacchetto sportivo M, compresa l’originale forma a incudine della grembialature posteriore. Gli scarichi sono in cromo nero, i cerchi da 20” (da 21” su richiesta). Gli specchietti retrovisori hanno la consueta forma aerodinamica degli allestimenti M di BMW.

POTENTISSIMA Il motore della nuova BMW X4 M Competition è lo stesso della sorella X3, un 6 cilindri in linea da 3.0 litri con 375 kW/510 CV di potenza e una coppia massima che, rispetto al modello attuale, è stata aumentata a 650 Nm. Leggermente migliori consumi ed emissioni grazie alle linee più affusolate: 10.8 l/100 km e 247 g/km di CO2. Lo “0-100” è coperto in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Chi compra il pacchetto extra M Driver's Package può arrivare - dove possibile - fino a 285 km/h. Specifiche le tarature delle sospensioni, dello sterzo e del motore, mentre la modalità di guida M Dynamic libera potenza alle ruote posteriori per potersi cimentare in qualche derapata di potenza su pista.

PREZZI E DISPONIBILITÀ DI BMW X4 2022

La disponibilità di BMW X4, il listino ufficiale e i prezzi di tutti gli optional arriveranno solo nel corso dell’estate, insieme all’apertura degli ordini. La produzione inizierà nei mesi estivi, con le consegne prevedibilmente in autunno. BMW X3 e X4 verranno presentate ai saloni di Chengdu Motor Show in Cina (dal 27 agosto al 5 settembre) e alla IAA di Monaco (dal 7 al 12 settembre).