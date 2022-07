BMW X3 "next gen": il SUV tedesco inizia i collaudi su strada

CAPOSTIPITE DI UNA GENERAZIONE VINCENTE La BMW X3 è uno dei cavalli di battaglia della casa tedesca. Un SUV che ha riscosso un successo planetario e che ha spinto altri costruttori premium a inserirsi nello stesso segmento, dando impulso a un movimento che si è rivelato di grande successo. Ora, il costruttore tedesco sta lavorando sulla nuova generazione di questo fortunato modello e le foto che vedete mostrano uno dei primissimi prototipi mentre viene scaricato da un rimorchio. Il debutto della prossima BMW X3 è previsto per la fine del 2023 e la sua commercializzazione per l’inizio del 2024.

Nuova BMW X3: i prototipi iniziano i collaudi su stradaCOME CAMBIA IL DESIGN Pur ampiamente mimetizzato, il muletto permette di osservare alcuni dettagli, per esempio i fari anteriori hanno un profilo diverso da oggi anche se, chiaramente, non sono definitivi e potremmo aspettarci che cambino quando la X3 di quarta generazione diventerà un modello di serie. Tutti gli indizi puntano a luci più sottili, ma la loro forma generale, così come la posizione, dovrebbero rimanere invariate rispetto a quanto si può vedere su questo prototipo. Ovviamente ci saranno luci a LED di serie, con i più evoluti LED Matrix o Laser come optional.

Nuova BMW X3: il SUV tedesco dovrebbe arrivare entro la fine del 2023OBIETTIVO MOTORI “ECOLOGICI” La calandra a doppio rene è destinata a crescere, probabilmente non come su altri modelli (vedi Serie 4), ma sicuramente la X3 sarà dotata di una griglia attiva, nonché di altri dispositivi volti a ottimizzare l'efficienza termica del veicolo, ridurne il consumo di carburante, e limitare le emissioni di CO2. Nonostante la data di lancio sia lontana, possiamo già vedere che il SUV continuerà ad avere versioni con motore a combustione interna mild-hybrid, che affiancheranno le varianti plug-in hybrid, ma arriverà anche in veste 100% elettrica e, quasi certamente, anche high performance X3 M ibrida.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/07/2022