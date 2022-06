Elica a tutta potenza: torna pure BMW M5 Touring?

Voci di una Super Serie 5 di nuova generazione anche in formato station wagon. Il motore? Ibrido plug-in, come futura BMW XM

Mai tanto scatenate in 50 anni di esistenza, le officine di BMW Motorsport. Non fai in tempo a dare il benvenuto a M3 Touring, che già vieni distratto dalle voci di nuovi modelli in rampa di accelerazione. Voci secondo le quali, in particolare, M3 Touring non rimarrà l'unica station wagon a fregiarsi del badge M. E se M3 Touring rappresenta un'assoluta novità, per M5 Touring sarebbe il grande ritorno. Con tutte le differenze rispetto al passato che il momento storico comporta.

BMW M5 Touring (2007)

BIMMER LEAKS Secondo un utente del forum del portale Bimmer Post in possesso di informazioni riservate, la prossima BMW M5 sarà dunque offerta sia con carrozzeria berlina, sia in versione familiare. La sedan (nome in codice G90) arriverà presumibilmente a luglio 2024, mentre M5 Touring (G99) dovrebbe seguire a novembre 2024. I nostri fotografi spia hanno già catturato muletti della variante a quattro porte in più di una circostanza: se i rumor hanno fondamento, i primi scatti della wagon non dovrebbero tardare.

Nuova BMW M5, le nostre foto spia

VEDI ANCHE

NON C'È DUE SENZA TRE L'ultima M5 Touring risale alla generazione E60, quella in produzione dal 2006 al 2010 e dotata di motore V10. In precedenza, l'unica altra M5 in formato station wagon è quella che appartiene alla serie E34 (1992-1995), motorizzazione 6 cilindri in linea. Da par suo, la terza M5 della saga condividerà con ogni probabilità con la futura BMW XM la configurazione ibrida plug-in. Base di partenza sarà il V8 biturbo da 4,4 litri, combinato con due motori elettrici e un sistema di trazione integrale M xDrive specifico per le ibride ricaricabili (cioè sbilanciato verso l'asse posteriore).

BMW M5 Touring prima serie (1992-1995)

BIG MATCH E a proposito dell'hyper SUV XM: Monaco ha ufficialmente confermato una potenza combinata di 653 CV e 800 Nm di coppia per la versione entry-level, mentre una successiva variante high performance raggiungerà quota 738 CV e 1.000 Nm. Cifre che farebbero di nuova M5, di gran lunga, la più potente mai prodotta, più potente anche di M5 CS attuale. Una prospettiva che a futura Audi RS6 Avant non farà altro che piacere: finalmente, il derby bavarese tornerà a riempire le tribune.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/06/2022