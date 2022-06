Nuova BMW 3.0 CSL, torna un nome leggendario. Prime foto

Ripescate dal baule dei ricordi BMW 3.0 CSL anni Settanta e dimenticatevi la BMW 3.0 CSL Hommage del 2015, cioè una concept (vedi gallery) che in realtà non ebbe un seguito industriale. Questa volta il fascino della ''Batmobile'', una delle Turismo icona del marchio dell'Elica, si reincarnerà in un'auto vera, da acquistare e da guidare. E quale base di partenza più naturale, se non nuova BMW M4?

BMW 3.0 CSL, l'originale del 1973

SOCIALIZZIAMO Siamo pressoché certi di un ritorno della sigla BMW 3.0 CSL perché abbiamo sbirciato il profilo Instagram del CEO della divisione M di BMW, Frank van Meel, e siamo capitati in tre immagini di un'auto ancora in divisa mimetica, ma dagli espliciti richiami alla sua musa ispiratrice.



INDIZI La parte anteriore è stata interamente ridisegnata, idem la sezione posteriore. In questa mise, M4 Coupé sfoggia una griglia simile al concept Hommage, quindi dal design più piccolo rispetto al maxi doppio rene di M3 e M4 ultima maniera. Anche i fari hanno una forma diversa, mentre nuove prese d'aria alloggiano accanto a una sezione della griglia inferiore a sua volta rivista. Al retrotreno, ecco sia uno spoiler sul tetto, sia uno spoiler sul cofano bagagliaio, entrambi un cenno all'originale 3.0 CSL. Anche le luci posteriori e il paraurti sembrano essere diversi da quelli della M4.

Nuova BMW 3.0 CSL, il posteriore

POTENZA E PUREZZA È assai probabile che l'intero corpo vettura sia realizzato in fibra di carbonio e che il motore stesso riceva qualche trattamento speciale. Nuova M4 CSL adotta un'edizione del biturbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea da 550 CV e 650 Nm di coppia, completato da un nuovo sistema di scarico. L'attuale M4 è disponibile anche con trazione integrale xDrive, ma aspettiamoci che la 3.0 CSL sia offerta esclusivamente con un layout tradizionale a trazione posteriore. La caratteristica principale del gruppo motopropulsore sarà semmai la presenza della trasmissione manuale a sei marce, accennata da una scritta sul camuffamento che recita proprio ''6MT FTW''.

CORPI D'ELITE I numeri saranno limitati, se lo slogan sul cofano, ''I like it rare'' (''Mi piace raro'') è qualcosa su cui basarsi. Nuova 3.0 CSL, infine, senz'altro dal prezzo significativamente maggiore rispetto ai 178.000 euro di M4 CSL ''comune''. Il reveal completo non tarderà oltre la fine del 2022, un anno - quello delle celebrazioni dei 50 anni di BMW M - che di sorprese ne ha già distribuite un mucchio, altroché.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/06/2022