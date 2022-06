Nuova BMW M2: la bavarese per palati fini scalda i muscoli in pista

SI MOSTRA POCO ALLA VOLTA Della nuova BMW M2 ne abbiamo già parlato, ma quando si ha a che fare con una delle più attese sportive compatte del mercato (e che sportiva…), c’è sempre fame di notizie dell’ultim’ora. E BMW è stata bravissima a centellinare ogni annuncio, ogni comunicato, con lo scopo preciso di alzare il livello di attesa e curiosità intorno a quest’auto. Innanzitutto, sappiamo che ci vorranno ancora alcuni mesi prima di conoscerla dal vivo, ma ciò non ha impedito alla Casa tedesca di stuzzicarci con nuove informazioni. Oggi abbiamo a che fare con inedite fotografie e dettagli della coupé di Monaco, immortalata mentre gira sul circuito di Salisburgo, in Austria, non il “solito” teatro di posa (e di prove dinamiche) del Nürburgring.

Nuova BMW M2: si prepara al debutto la coupé tedesca

BMW PROMETTE PIACERE DI GUIDA ALLA STATO PURO A quanto pare, sarà una macchina focalizzata sul più totale piacere di guida. Purtroppo, non conosceremo i dettagli essenziali fino a ottobre prossimo poiché la M2 deve ancora essere affinata in ogni sua parte e sarà in vendita nel corso della primavera 2023. Nonostante ciò, siamo certi che questa vettura ha le carte in regola per ottenere un successo completo. Sebbene sia un po' più grande rispetto al modello attuale, dalla Baviera confermano che “la nuova vettura di serie vanta un livello di prestazioni simile alla BMW M2 CS”.

Nuova BMW M2: una sportiva focalizzata sul massimo piacere di guidaSPORTIVITÀ SENZA COMPROMESSI Ma dove trova conferma questa affermazione? Sicuramente non è campata per aria, poiché sappiamo già che il motore sarà capace di erogare tra 440 CV e 490 CV - forse di più - a seconda della sua configurazione più o meno spinta, mentre gli ingegneri tedeschi hanno confermato che sarà disponibile con un cambio manuale a sei marce oppure un cambio automatico M Steptronic a otto rapporti. Il Salzburgring si distingue per le curve ad alta velocità e una parte finale del tracciato molto “guidata” e tecnica. Inoltre, un lungo rettilineo mette a dura prova la macchina alle andature più elevate e la M2 ha mostrato tutto il suo potenziale sul toboga austriaco. BMW ha anche rivelato che la nuova M2 è dotata del “potente impianto freni che deriva dalla M3 e dalla M4”. Questo è un mix eccellente per una coupé sportiva che dovrà migliorare la già ottima formula della M2 attuale. Aggiungiamo che questa vettura sarà leggermente più pesante del modello in uscita, ma non ci lascerebbe stupiti se si dimostrasse più efficace e più emozionante da guidare.

Nuova BMW M2: sedili super sportivi per trattenere meglio busto e gambeINFOTAINMENT CON “EASTER EGG” Infine, nelle nuove immagini fornite dal costruttore tedesco, possiamo vedere una serie di dettagli importanti che troveremo a bordo della prossima M2, come l’ampio display per strumenti e infotainment, che stanno adottando tutti i modelli di nuova generazione della gamma e gli inediti sedili sportivi dal profilo ancora più accentuato (guardate che belli nelle foto!). Nel display del sistema multimediale compare anche un'interessante profilo di una macchinina che, a meno di non sbagliarsi, sembra una versione della leggendaria M1. Per ora il suo significato resta un mistero, ma secondo voi cosa potrebbe significare?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/06/2022