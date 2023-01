Cucù! Nuova BMW X5, faccia da X1. Prime foto leaked

Attende con pazienza in camerino che giunga il suo turno. Nuova BMW X5, o meglio BMW X5 restyling, il nuovo vestito lo ha già addosso, come dimostrano le immagini trapelate in rete e pubblicate dal magazine spagnolo CocheSpias sui propri canali social. L'edizione aggiornata del primo, storico, sport utility dell'Elica dovrebbe debuttare a primavera 2023. In formato ''civile'', così come in salsa M. Nel frattempo, un primo assaggio degli esterni.



M'ILLUMINO DI X1 Le immagini condivise da CocheSpias su Instagram mostrano dunque un frontale e un posteriore visibilmente rivisti e fortemente influenzati dallo stile delle BMW di ultima generazione, con un paraurti anteriore più aggressivo, fari più snelli, in generale un muso più squadrato e spigoloso, abbastanza simile al muso di nuova BMW X1. Per BMW X5 2023, niente fari bipartiti. Semmai, i gruppi ottici anteriori sono più sottili e con nuovo motivo luminoso. A giudicare dall'immagine, un'altra novità consiste poi nella griglia a doppio rene illuminata.

LATO B Al retrotreno, i cambiamenti sono meno drastici. Il faro posteriore è ora completamente rosso e non presenta più una sezione chiara per gli indicatori di direzione e le luci di retromarcia. Nuovo invece il design delle ruote: l'esemplare della foto indossa cerchi bicolore dall'intricato schema multi-razze.

VEDI ANCHE

Nuova BMW X5, prima immagine del posteriore

X-FILES A differenza degli esterni, degli interni non esistono ancora scatti rivelatori. Lecito comunque aspettarsi un volante di nuovo disegno, una leva del cambio più minimalista, soprattutto il nuovo display curvo da 14,9 pollici con sistema operativo BMW iDrive 8. Non si dovrebbero registrare, infine, novità radicali per quanto concerne la gamma motori. Nel senso che una X5 elettrica non è imminente (anche se prima o poi...). Per ora è tutto, la fonte delle prossime informazioni potrebbe essere BMW in prima persona.

BMW X5 restyling, le nostre foto spia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/01/2023