Nuova BMW X5 M: anche il super SUV si rifà il look

ARRIVA LA X5 GRIFFATA MOTORSPORT La nuova BMW X5, che sarà lanciata nel 2023, ha fatto la sua prima apparizione qualche tempo fa, pizzicata durante i collaudi su strada. Tuttavia, non si sapeva ancora nulla della sua variante high performance, che ha sempre completato la gamma del SUV premium di Monaco. Ebbene, anche la X5 M non si farà attendere, infatti è stato immortalato un muletto durante una sessione di test dinamici al Nürburgring proprio ieri e non ci sono dubbi che si stratti della versione “bombardone a ruote alte”. Uno dei modelli più performanti del brand tedesco sarà sottoposto al consueto aggiornamento di metà carriera, esattamente come la X5 standard. Sotto le pellicole mimetiche si possono notare le modifiche di stile create da linee più moderne, ma ci saranno anche importanti novità nell'equipaggiamento.

Nuova BMW X5 M: dopo la versione standard, si aggiorna anche quella sportivaUNO SGUARDO DIVERSO Mentre il camouflage riesce a nascondere una serie di dettagli estetici, è evidente che la X5 2023 adotterà fari più sottili e un nuovo paraurti anteriore. Quest'ultimo è ancora pesantemente mascherato, ma possiamo vedere prese d'aria verticali e una presa centrale rivista con degli elementi estetici verticali e obliqui. Anche la griglia appare leggermente diversa, ma oggi è difficile esser certi che il design sarà lo stesso. All'estremità opposta, in coda, le modifiche sono più modeste in quanto l'unica differenza sembra essere data dai fanali posteriori aggiornati, le immagini mostrano un design tridimensionale con una sezione centrale incassata.

SI EVOLVE DENTRO GRAZIE AL DIGITALE Il costruttore tedesco apporterà anche una serie di cambiamenti all'abitacolo delle inedite X5 e X5 M. La trasformazione più logica sarà l'inclusione di un quadro strumenti digitale indipendente e di uno schermo del sistema infotainment, proprio come il SUV iX 100% elettrico. Il resto degli interni rimarrà simile a oggi, anche se si evolverà con nuove finiture e una modifica al layout complessivo della plancia. La BMW X5 M rinnovata manterrà il V8 biturbo da 4,4 litri del modello uscente, probabilmente con un leggero incremento di potenza. Il modello attuale ha 600 CV e 750 Nm di coppia, mentre l'ammiraglia X5 M Competition tocca i 625 CV. Non è chiaro se ci saranno modifiche al gruppo propulsore per le varianti tradizionali, ma da Monaco hanno già confermato i piani per un modello alimentato a idrogeno che sarà costruito in numero limitato a scopo dimostrativo e di test. Soprannominato iX5 Hydrogen, il SUV sarà dotato di due serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno rinforzati con fibra di carbonio e di un motore elettrico che sviluppa 374 CV. La nuova BMW X5 dovrebbe essere introdotta alla fine di quest'anno per entrare a listino nei primi mesi del prossimo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2022