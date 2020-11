NIENTE GRIGLIA EXTRALARGE In servizio dal 2018, la BMW X5 si prepara per il facelift di metà carriera ed ecco che i nostri fotografi - non senza qualche difficoltà, come si vede dalle foto nella gallery - sono riusciti a immortalare un esemplare non targato della nuova BMW X5 2021 con le camuffature ridotte alla sola pellicola. Come si vede dalle immagini e come sempre accade quando non vi è un vero e proprio ricambio generazionale, a cambiare sono le plastiche e non i lamierati. Ed ecco che la nuova X5 si presenta aggiornata nel design dei due paraurti, della griglia anteriore, della fanaleria e delle minigonne. Chi temeva in uno stravolgimento del frontale, che portasse con sé il doppio rene ipertrofico della BMW Serie 4 Coupé (qui la prova in video), può tranquillizzarsi: il SUV di dimensioni intermedie della Casa di Monaco conserva una calandra dalle proporzioni tradizionali (qui un rendering che mostra come avrebbe potuto diventare).

IPOTESI SU INTERNI E MOTORI Nulla si sa, per il momento, su che cosa ci sia sotto: per le novità che riguardano motori e interni possiamo solo tirare a indovinare. Sembra molto probabile, comunque, che vi siano aggiornamenti per quanto riguarda gli arredi e le funzioni multimediali. Mentre nel cofano è quasi scontato che ritroveremo il 6 cilindri in linea diesel mild-hybrid introdotto quest'anno sulla BMW X5 xDrive40d, capace di erogare 340 CV e 700 Nm. A questo, sempre parlando di unità a gasolio, dovrebbe affiancarsi il diesel mild hybrid da 286 CV della X5 xDrive30d e non c'è motivo di ritenere che la Casa dell'Elica possa rinunciare alla X5 xDrive45e plug-in hybrid a benzina da 394 CV. Ciò che potrebbe riservare delle sorprese - ma qui, è bene dirlo, ci spingiamo ancora di più nel campo delle congetture - è il modello di ingresso della gamma: la BMW X5 xDrive25d, che vista l'aria che tira nell'ambito delle motorizzazioni a gasolio potrebbe venire sostituita da un'unità dotata di tecnologia mild-hybrid, che potrebbe portare con sé anche qualche cavallo extra rispetto ai 231 CV dell'attuale versione. E i bombardoni? Anche il V8 da 625 CV della BMW X5 M competition dovrebbe rimanere. Vedremo se ci saranno aggiornamenti anche per il diesel top di gamma.