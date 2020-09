BMW M3 e M4: nuove e dibattute

Se siete appassionati di auto è difficile che non siate perlomeni incuriositi dalle nuove BMW M3 e M4, e probabilmente anche voi questa settimana sarete corsi a vedere il loro aspetto, per esempio sul nostro sito. Nuovi modelli della serie M della Casa tedesca sono sempre una notizia, e molto probabilmente le nuove arrivate (e il loro aspetto) sono state tra i temi più dibattuti sul ''web di motori'' questa settimana.

MAXI GRIGLIE Come sempre, le novità scatenano spesso perplessità, e a far risuonare la propria opinione su Internet sono soprattutto i critici: quindi, oltre a un numero di estimatori, si sono levate anche le voci di alcuni detrattori. La perplessità principale dei commentatori di Internet riguardo l'aspetto delle nuove BMW? Le maxi griglie protagoniste della calandra dei nuovi modelli.





I RENDERING Queste discussioni hanno acceso la fantasia dei nostri colleghi del sito CarBuzz.com che, pensando alle griglie (anch'esse grandi ma diverse) presenti sul SUV X7 sempre della Casa tedesca, hanno provato a immaginare le griglie della nuova M3 sui SUV X5 e X6 sempre marchiati M Performance. Nella nostra gallery potete ammirare il risultato, che i suoi autori definiscono fiero e aggressivo, e del quale sono decisamente soddisfatti.

FUNZIONALITÀ Non contenti, hanno provato anche a reimmaginare la nuova M3 con le griglie meno imponenti della M340i. Trovate anche lei nella nostra gallery. Va ricordato però che le nuove maxi griglie BMW hanno anche una funzione pratica, quella cioè di caricare il dispositivo di raffreddamento, che nei nuovi modelli ha una posizione rinnovata. Detto questo, in conclusione non possiamo che chiedervi cosa ne pensate del look delle nuove M3: quelle vere, certo, ma anche quelle ripensate da CarBuzz.