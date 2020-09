INCROCIO DI RAZZE Quando BMW decise, nel 2007, di infilare sotto il cofano dell'M3 un 8 cilindri a V (M3 serie E92), qualcuno storse il naso. Dopotutto, fu una scelta che spezzava una lunga tradizione di motori a 6 cilindri in linea. Ma qui non è il V8 BMW il protagonista: è il V8 Ferrari. Proprio così, il proprietario di una BMW M3 Cabrio ha ritenuto che la sua bimba sarebbe stata più felice se le avesse regalato un V8 made in Italy, piuttosto che di origine tedesca. La ragione non è chiara, spesso tuttavia il cuore, di ragioni, non ne vuole sentire. E indubbiamente, questa M3 V8 Ferrari-powered si posiziona tra le contaminazioni più insolite di sempre. Clicca Play sul video per conoscerla più nel profondo.

IL MANUALE? COME? All'esterno, l'M3 Ferrari - un progetto in lavorazione da tre anni - è rivestita di un eccentrico kit carrozzeria con fari oscurati, enormi ruote nere da 19 pollici e uno spoiler che non passa certo inosservato. Sospensioni pneumatiche autolivellanti, cambio manuale a sei marce: non un dettaglio trascurabile, dal momento che il Cavallino abbina i suoi motori esclusivamente all'automatico.

SOUND FAMILIARE Come si apprende dal video pubblicato su YouTube dal magazine sudafricano Cars.co.za, per la speciale circostanza il V8 di Maranello, qui in trasferta, opta per una configurazione dell'albero motore cross-plane che gli conferisce un suono differente. Il cantiere non è ancora terminato: meccanici al lavoro per montare singoli corpi farfallati e aggiungere un doppio turbocompressore, così da oltrepassare di slancio gli attuali 300 cv circa, sui quali è programmato. All'interno, il volante di una M3 CSL e sedili sportivi by Sparco. Quando la vettura sarà pronta, sarà un mostro: nel frattempo, solo ascoltare l'urlo del V8 modenese che stantuffa sotto il guscio di una BMW M3 è un divertimento di per sé.