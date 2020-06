COUNTDOWN L'attesa è spasmodica, ma a quanto pare la tortura si trasformerà presto in sollievo estatico. Settembre 2020 il mese individuato da BMW per il reveal dell'M3 new generation, sigla M3 G80. Le linee di produzione prenderanno invece a muoversi a novembre. Nel frattempo il canale Youtube dell'Elica rilascia un video teaser del prototipo e ne mostra i tratti principali, benché l'auto sia ancora in tuta mimetica e non sveli il proprio aspetto. Non si ha la misura esatta, ad esempio, della forma e delle dimensioni della griglia a doppio rene: orizzontale, come Serie 3, o verticale e gonfia di steroidi come nuova Serie 4? Vada per la prima ipotesi, ma è ancora presto. Fatevi un'idea anche voi.

ANCHE xDRIVE Nel video, il responsabile dello sviluppo delle dinamiche di guida dei modelli BMW M Christian Flessa accompagna gli spettatori in un tour al Nürburgring di una versione prototipo di nuova M3. L'esemplare è dunque ancora camuffato, tuttavia le immagini e lo speech di Flessa tolgono il segreto su alcuni dettagli interessanti. Al lancio, la Serie 3 più brutale della gamma sarà equipaggiata di trazione posteriore e cambio automatico a otto velocità: la versione RWD si chiamerà M3 Pure e sarà disponibile anche con cambio manuale a sei marce. Successivamente arriverà M3 Competition, per la prima volta nella storia con trazione integrale xDrive.

LA REGOLA DEL 6 Entrambe le versioni della super berlina bavarese saranno alimentate dal 6 cilindri linea TwinPower Turbo prelevato da X3 M e X4 M: potenza di 480 cv per M3 Pure, di 510 cv per M3 Competition. Se BMW M340i costa in Italia circa 70.000 euro, aspettiamoci un prezzo di partenza minimo dagli 80.000 euro in su. Ma un'M3 si compra di cuore e di ormoni, non certo per calcoli.