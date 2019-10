Autore:

Dario Paolo Botta

È DAVVERO LEI! In attesa del lancio ufficiale della nuova BMW M3, atteso per gli inizi del 2020, da Monaco di Baviera arriva un’immagine esclusiva della berlina teutonica. Lo scatto è stato postato nelle ultime ore su Facebook, sulla pagina del preparatore Evolve Automotive. La foto ritrae la vettura ancora sulla linea di montaggio, il che ci permette di apprezzare il posteriore e parte del fianco sinistro dell'auto. Da quanto si vede, sembra proprio che la nuova M3 sia già pronta per il debutto!

PRIME IMPRESSIONI Sbirciando l'immagine trapelata sul web, salta subito all’occhio la tinta Rosso Toronto. Sul fianco spicca poi una minigonna che si prolunga verso il posteriore. Si intravedono anche i cerchi in lega leggera e dei parafanghi particolarmente sporgenti. Poco sotto il paraurti si distingue un ampio diffusore, dello stesso colore della carrozzeria, al cui interno sono incastonati i 4 terminali di scarico. Poco dietro il lunotto posteriore si nota poi uno spoiler in fibra di carbonio.

2X1 Stando a quanto dichiarato dal numero uno di BMW M: Markus Flasch, la nuova BMW M3 monterà lo stesso motore di BMW X3 M e X4 M. Si tratta del 3.0 litri 6 cilindri M TwinPower turbo da 480 CV. A Monaco di Baviera si pensa di lanciare anche una versione Competition con lo stesso motore, potenziato, che dovrebbe raggiungere una potenza massima di 510 CV, come l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La nuova M3 porta in dote anche la trazione integrale, derivata dalla BMW M5. Rumors parlano di una versione Pure con trazione posteriore e cambio manuale a 6 marce.