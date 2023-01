Nuova BMW M3 CS: le foto sul web svelano la berlina sportiva di Monaco

LA SPORTIVA È SCOPERTA IN ANTICIPO Le immagini della prossima BMW M3 CS (Competition Sport) sono sfuggite dalle maglie del web, condivise da due account Instagram, @kero_wolf e @wilcoblok. Lo diciamo subito, la Casa tedesca non sarà felicissima di questa fuga di notizie, poiché è avvenuta pochi giorni dopo l’ufficialità che la nuova edizione speciale della M3 sarebbe stata rivelata nel corso dell’ultimo weekend di gennaio in occasione della 24h di Daytona. Insomma, la rete internet ha rotto le uova nel paniere della Casa bavarese, che intendeva rivelare la sua berlina sportiva in quella prestigiosa occasione, con la convinzione di rafforzare l'idea che le auto stradali griffate M siano direttamente influenzate dal mondo del motorsport. Ma queste immagini hanno tolto un bel po’ di sale alla ricetta, rendendo meno gustoso il piatto che volevano servire i tedeschi.

DETTAGLI ISPIRATI ALLE COMPETIZIONI Come la M4 CSL, la M3 CS monta il 6 cilindri biturbo 3,0 litri da 550 CV e 650 Nm ed è definita dalla calandra a doppio rene molto più spalancata rispetto a una M3 standard. Anche questa griglia è evidenziata in rosso, con il logo identificativo del modello spostato a destra. Un altro tratto simile alla CSL è che le due “gobbe” sul cofano sono state messe in evidenza dalla finitura nera. La parte anteriore mostra anche le stesse luci diurne gialle, che abbiamo trovato a bordo, per la prima volta, sulla M5 CS e successivamente sulla M4 CSL. Un aggressivo splitter anteriore aiuta a distinguere, se mai ce ne fosse bisogno, questa edizione speciale dalle normali M3, mentre la tonalità verde brillante sembra essere prelevata direttamente dal catalogo colori BMW Individual. Detto questo, l’auspicio è che i futuri clienti non si debbano accontentare dei soli tre colori, come accaduto ai proprietari di M4 CSL. La parte posteriore sfoggia un piccolo badge M3 CS e un elegante spoiler del bagagliaio, ma non riusciamo a scorgere la classica colorazione dei tubi di scarico in titanio che sembravano equipaggiare alcuni prototipi. Tuttavia, ciò non è significativo e la batteria di tubi accoppiati potrebbe essere costruita con il nobile metallo.

Nuova BMW M3 CS: l'abitacolo dalla chiara impronta ispirata al MotorsportIN ABITACOLO CONVIVONO HI-TECH E SPORT All'interno, lo schermo curvo, che integra il quadro strumenti e il display dell’infotainment ci suggerisce la presenza del sistema iDrive 8 per la gestione delle funzioni di bordo anche da remoto, mentre un volante rivestito in Alcantara con la tacca rossa a ore 12, aggiunge un pizzico di sportività in più. La corona è realizzata con fibra di carbonio, un materiale che si trova su tutto il cruscotto, la console centrale e i sedili. Per ora è tutto, ma arriveranno più informazioni la prossima settimana, quando BMW rivelerà ufficialmente la sua ultima berlina sportiva.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2023