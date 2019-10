Autore:

Emanuele Colombo e Matteo Gallucci

STATION WAGON A CONFRONTO Autentici punti di riferimento tra le station wagon, la nuova BMW Serie 3 Touring e l'Audi A4 Avant 2020, fresca di restyling, si scontrano nel nostro video confronto. La prova comparativa prende in esame piacere di guida, consumi misurati nel mondo reale, qualità percepita, tecnologia e praticità della BMW 320d Touring e dell'Audi A4 Avant 40 TDI quattro e le sorprese non sono mancate.

AUDI VS BMW Non vogliamo svelarvi troppo, ma quello che è emerso - complici versioni e allestimenti specifici delle auto in prova - è quasi un'inversione di ruoli tra le rivali. Persino i prezzi hanno riservato qualche colpo di scena, mostrando che al giorno d'oggi gli optional pesano tantissimo sul conto. Non ci credete? Guardate il video, oppure cliccate qui se volete leggere la prova dettagliata! Più in basso trovate un riepilogo delle schede tecniche delle due station wagon oggetto della sfida.