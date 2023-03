Drag race: la Corvette normale contro la nuova Z06 da track day

Quasi 200 CV in più, con gomme e assetto più performanti: la nuova Corvette Z06, nonostante la somiglianza esteriore con la normale Corvette C8 Stingray (qui la nostra prova), è un'auto molto più raffinata e votata all'uso in pista. Alla Stingray rimane il ruolo di granturismo, ma qual è la vera differenza tra le due in termini di prestazioni? Il video della drag race qui sotto fornisce una risposta molto chiara.

LA SFIDA IN CIFRE Tra una Corvette e l'altra il motore è completamente diverso e il prezzo pure: 495 CV ha il modello base, che attacca a 64.500 dollari; 670 CV ha invece la Z06, il cui listino parte da 105.300 dollari. La differenza in questa particolare prova di accelerazione, che comprende una inversione a U per valutare la performance in curva e un ritorno con partenza lanciata, mostra un divario impietoso. Ma tale divario giustifica davvero il quasi-raddoppio del prezzo? Se la risposta per voi è affermativa, guardate come se la cava la Z06 con la ancora più costosa McLaren 675LT.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2023