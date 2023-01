Nuova Chevrolet Corvette E-Ray: la supercar yankee si mette l'abito "green"

SVOLTA EPOCALE PER CHEVROLET Una vera rivoluzione in casa Chevrolet, (se volete chiamarla r-EV-olution fate pure…), che non appagata di avere spostato il V8 dietro le spalle del guidatore sulla Corvette di ultima generazione, adesso trasforma la sua sportiva più iconica in una supercar ibrida. Ebbene si, dopo rumors, avvistamenti, foto spia, prototipi, conferme e smentite, la Corvette E-Ray è diventata realtà. Ed è un gran bel vedere, proprio come ce l’aspettavamo.

Chevrolet Corvette E-Ray: la sportiva a stelle e strisce è anche decappottabile

Al pari della Stingray standard, la E-Ray è alimentata dal V8 “Small Block” LT2 costruito da GM, un motore aspirato di 6,2 litri che scarica sulle ruote posteriori 481 cavalli e 613 Nm di coppia. Ma a differenza di quel modello, l'E-Ray aggiunge un piccolo pacco batterie da 1,9 kWh tra i sedili e un motore a magneti permanenti da 120 kW sull'asse anteriore. Questo significa 163 CV e 125 Nm di coppia, dando all'E-Ray un totale di 644 CV. GM conferma che la E-Ray può coprire lo 0-60 mph (0-98 km/h) in circa 2,5 secondi e raggiungere il quarto di miglio (400 metri) in circa 10,5 secondi a oltre 215 km/h. Per la cronaca, una normale coupé Stingray ha un peso a secco di 1.655 kg e la nuova E-Ray pesa 1.712 kg nella variante coupé. Come di consueto, sarà disponibile anche una versione decappottabile, che monterà ancora una volta il tetto rimovibile. “La miscela senza precedenti di fiducia, prestazioni di lusso, raffinatezza e stile di E-Ray fornisce un nuovo motivo per più persone di provare Corvette”, ha dichiarato Scott Bell, top manager Chevrolet.

Chevrolet Corvette E-Ray: svelata la supercar con motore ibrido

Con questa configurazione ibrida la “Vette” sfrutta un sofisticato sistema di trazione integrale eAWD, che analizza continuamente la superficie stradale per massimizzare la trazione e la stabilità senza soluzione di continuità, ma il dispositivo aiuta anche a fornire “un'accelerazione esaltante e sorpassi senza sforzo”. Naturalmente, ci sono anche alcuni vantaggi lato “green”, sebbene non si tratti di un’auto plug-in hybrid: la batteria viene caricata dalla frenata rigenerativa e dalla marcia per inerzia, oltre che durante la guida.

Chevrolet Corvette E-Ray: il V8 di 6,2 litri abbinato a un motore elettrico

La modalità Stealth è qualcosa di cui il V8 della Corvette standard potrebbe beneficiare nelle prime ore del mattino, magari per evitare rumori in garage o fuori dal vialetto di casa. Si tratta di un profilo di guida elettrica che consente di raggiungere velocità fino a circa 70 km/h senza consumare un goccio di benzina. Se si supera tale velocità o si richiede una coppia aggiuntiva, oppure il pacco batteria è esaurito, il motore si riavvierà. E se volete lasciare le briglie sciolte in pista ai cavalli elettrificati della supercar americana, la trazione eAWD funziona in parallelo con un sistema di gestione delle prestazioni progettato su misura per garantire la massima aderenza. Parlando di guida fra i cordoli, i freni carboceramici griffati Brembo sono di serie, così come le sospensioni adattive Magnetic Ride Control 4.0.

Chevrolet Corvette E-Ray: l'abitacolo con dettagli in fibra di carbonio

La carrozzeria può essere scelta in 14 diverse sfumature tra le quali nuove tinte per il 2024 come Riptide Blue Metallic, Seawolf Grey Tri-Coat e Cacti. Le ruote da 20” anteriori e 21” posteriori, che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport All Season, possono essere scelte tra quattro finiture in alluminio, oppure in fibra di carbonio a vista o verniciata di nero. In esclusiva per l'E-Ray c'è un pacchetto di finiture a tutta lunghezza in Electric Blue per la carrozzeria, mentre l'abitacolo può essere personalizzato con tre scelte di sedili, sette colori interni e due pacchetti di finiture in fibra di carbonio. Nell’abitacolo della Corvette E-Ray debutta anche un nuovissimo rivestimento Artemis Dipped, con toni di verde su “quasi ogni superficie”, che sarà disponibile sui modelli C8 solo dal 2024. La sportiva a stelle e strisce dispone di un quadro strumenti digitale con display configurabile in funzione dei profili di guida, che sono sette: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode e Z-Mode, oltre alla già citata funzione Charge+, che massimizza lo stato di carica della batteria.

Chevrolet Corvette E-Ray: batteria da 1,9 kWh e velocità oltre 70 orari in EV

La prima Corvette in assoluto con tecnologia ibrida e la prima con un sistema AWD, sarà in vendita negli Stati Uniti entro la fine dell'anno con un prezzo consigliato di circa 104 mila dollari (circa 104 mila euro al cambio attuale) e 111 mila dollari per la versione decappottabile. Oggi, non è ancora definita la data del suo sbarco in Europa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2023