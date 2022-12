Chevrolet scatena la cavalleria pesante: ecco la COPO Camaro 632 da oltre 1.000 CV

LA CAMARO PIÙ POTENTE DI SEMPRE La bella notizia è che Chevrolet ha appena svelato l’ultimo suo “mostro” su quattro ruote. Quella brutta è che si tratta di una macchina che non è omologata per la strada. Purtroppo, la Chevrolet COPO Camaro 632 non arriverà probabilmente in Italia, ma la bomba sganciata al di là dell’Oceano è di quelle che faranno un bel botto, quindi vale la pena parlarne. La Casa americana ha appena rimesso in pista la sua belva da dragster, che sotto al cofano monta un big block V8 aspirato da 632 ci (cubic inches), che corrispondono a qualcosa come 10,35 litri di cilindrata, capace di sprigionare una potenza di 1.018 CV. Armata fino ai denti di vera tecnologia da competizione, è la Camaro più potente e più costosa mai prodotta. Detto questo, ricordiamo che Chevrolet offrirà la COPO Camaro anche in versioni più – definiamole – “abbordabili”, con tre diverse motorizzazioni.

Chevrolet COPO Camaro 632: il V8 aspirato da 10,35 litri per oltre 1.000 CV di potenza IN LISTINO TRE MOTORI PER TRE POTENZE Si parte da un V8 aspirato da 427 ci (6.997 cc) con 476 CV, che è la scelta di attacco alla gamma dei bombardoni a stelle e strisce. Appena sopra c'è un V8 sovralimentato da 350 ci (5.735 cc) con 608 CV. Ma queste due unità sono messe in ombra proprio dal V8 aspirato più potente mai costruito e capace di erogare anche 1.188 Nm di coppia, tutti riversati sulle ruote posteriori. Oltre al prezzo consigliato di 135.900 dollari (al cambio attuale, circa la stessa cifra in euro) per la Camaro COPO 632ci di base, i clienti possono aggiungere un pacchetto da 30.000 dollari che include una grafica per la carrozzeria “632” esclusiva, finiture nere, cerchi in lega leggera speciali Black Weld e pneumatici racing realizzati dai “gommisti” di Hosier. La barra posteriore anti-impennata è di serie su ogni COPO Camaro, indipendentemente dal motore.

Chevrolet COPO Camaro 632: uno scorcio dell'abitacolo DEPOSITO INIZIALE E PREZZO DA CONCORDARE Coloro che si assicurano uno slot di costruzione dovranno inviare un deposito iniziale di 15.000 dollari e stabilire il prezzo finale con il proprio rivenditore in funzione delle specifiche richieste, ma abbiamo la sensazione che nessuna COPO Camaro sarà venduta al prezzo consigliato. Una cosa di cui siamo certi è che solo la COPO Camaro con 632 è disponibile in una speciale verniciatura Vivid Orange.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/12/2022