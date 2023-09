Porsche Taycan CT: la supersportiva tedesca sulle vette del Tibet. Video

Dopo il record stabilito lo scorso anno negli Stati Uniti, Porsche Taycan Cross Turismo completa un’altra sensazionale impresa in Tibet. La supersportiva elettrica di Stoccarda ha coperto infatti il più grande dislivello altimetrico mai raggiunto da un'auto a batterie, polverizzando il suo stesso primato del gennaio 2022. La sfida ha avuto inizio sulle rive del lago Ayding, il punto naturale più basso della Cina, situato a circa 220 metri sotto il livello del mare. Da lì, due Taycan 4 Cross Turismo hanno intrapreso un viaggio insidioso di 10 giorni, macinando 2.782 chilometri lungo le lande desolate fra Cina e Tibet.

Il team Porsche festeggia il nuovo Guinness World Record

INARRESTABILE Le due EV hanno affrontato alcuni dei tratti più impegnativi del mondo: il canyon rosso Tianshan del Tomur (Xinjiang, Cina), la foresta lungo il fiume Tarim (Mongolia centrale) e l'autostrada S13 nell’arido deserto del Sansha (prefettura cinese di Kashgar). Come immaginabile, le auto hanno affrontato condizioni meteorologiche estreme, superfici irregolari, resistito a escursioni termiche marcate, con repentini passaggi dal caldo torrido al freddo gelido. Per realizzare questa straordinaria impresa, le Taycan hanno utilizzato (laddove possibile) punti di ricarica da 22 fino a 120 kW, ricevendo supporto da camion con generatori di ricarica ausiliari nelle zone meno battute.

Porsche Taycan CT in carica

TEMPERATURE ESTREME Punto d’arrivo: l’altopiano dell’Hongtu Daban in Tibet, a un'altitudine di 5.355 metri sopra il livello del mare. Un’ascesa inarrestabile, per un dislivello complessivo di 5.574 metri (4.843 metri era il record da battere, detenuto sempre da Porsche Taycan). Il primato, oltre ad aver messo in luce le straordinarie doti fuoristradistiche di Taycan CT, ha consentito ai tecnici di valutare con attenzione la resa del powertrain elettrico in condizioni a dir poco impegnative. Fondamentale si è dimostrato il sistema di gestione dell’energia di bordo, in abbinamento all’architettura di ricarica a 800V. Quest’ultima ha consentito ricariche rapide anche a temperature estreme, accorciando di molto le soste per il rifornimento.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/09/2023