Attenta Tesla, Porsche punta dritto ai 1.000 CV con la Taycan GT

Muscoli in bella vista, (probabilmente) tre motori e prestazioni mozzafiato per la berlina sportiva tedesca, che mette nel mirino la Model S Plaid

Tempo di “restauro” per la Porsche Taycan, che presto debutterà con un bel facelift di metà carriera. La berlina sportiva elettrica si presenterà con paraurti anteriori e posteriori ridisegnati e oggi possiamo mostrare per la prima volta queste modifiche. Ma ciò che è più importante, al Nürburgring abbiamo visto girare questa versione supersportiva “GT”, che aggiunge un enorme spoiler nella parte posteriore come a sottolineare tutta la sua prestanza e mettere in chiaro che la famiglia Taycan si allargherà presto con questa variante tutta muscoli.

Porsche Taycan GT: in arrivo la più potente della famiglia di berline sportiveLA TESLA MODEL S PLAID NEL MIRINO Infatti, la grande novità di questo prototipo si nasconde sotto il cofano: come confermato da una voce anonima del dipartimento di ricerca e sviluppo del costruttore a Weissach, stiamo guardando la risposta di Porsche alla Tesla Model S Plaid, cioè un’auto con oltre 1.000 CV! Tuttavia, è improbabile che la Taycan di oggi possa erogare più potenza semplicemente con un aggiornamento del software. Sebbene dal sistema elettrico dovrebbero scaturire oltre 1.000 CV (745 kW), il problema sono i limiti derivati dal numero di motori. Infatti, tutti gli altri veicoli elettrici da 1.000 CV sono equipaggiati con tre unità, mentre la Taycan è a doppio motore. Esiste un limite alla quantità di coppia e, per estensione, alla potenza massima che un motore elettrico può creare con la tecnologia attuale; pertanto, Porsche dovrebbe lanciare una variante della Taycan a tre motori.

Porsche Taycan GT: aggiorna il design con nuovi paraurti davanti e dietroPRESTAZIONI “MONSTRE” PER LA BEV TEDESCA E mentre tra gli appassionati c'erano dubbi sul fatto che l'attuale configurazione del telaio lo consentisse, queste immagini e le informazioni che arrivano dall’interno sembrano dimostrare il contrario. Insomma, se la Tesla Model S Plaid è l’auto che Porsche sta cercando di superare, presto vedremo una Taycan GT da oltre 1.000 CV capace di scattare fino a 100 km/h in meno di due secondi e viaggiare a una velocità massima di oltre 320 km/h. Non resta che aspettare qualche mese per saperne di più, ma la sfida sembra essere lanciata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2023