Il romanticismo del motorismo classico nel video della Porsche 911 GT1

Driven by dreams, ossia guidata dai sogni, è un nuovo claim di Porsche, che per l'occasione ha lanciato un breve video dai toni romantici e nostalgici. Protagonista, la Porsche 911 GT1 Strassenversion, versione stradale del bolide da corsa. Il confronto con la mobilità elettrica è stridente: mostra una leggenda delle hypercar - forse la Porsche più esotica della storia - addormentata nel museo di Stoccarda. Che come ogni creatura vivente, mentre dorme, sogna.

NE HANNO FATTE 20 Con poco più di 20 esemplari prodotti, la versione 911 GT1 Stradale è una delle Porsche più rare. Basata sull'auto da corsa 911 GT1, è stata lanciata nel 1998. Sotto al cofano, un motore da 3,2 litri e 544 CV, che la faceva scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

VEDI ANCHE

Porsche 911 GT1 Strassenversion

OPERAZIONE NOSTALGIA È un'idea che la nuova era elettrica sta cancellando, quella delle auto con un'anima. Fa piacere vedere che in Porsche non rinunciano ad alimentare la passione nostalgica per le storiche e per quei brutti motoracci fumosi, rumorosi e puzzolenti. Ma che hanno anche dei difetti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2023