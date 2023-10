Porsche Taycan: le foto spia svelano il facelift. Anticipazioni

Dopo la Taycan GT, di cui vi avevamo già proposto le foto in anteprima, a svelarsi davanti agli obiettivi dei nostri fotografi di stanza al Nurburgring è la nuova Porsche Taycan 2024, fresca di facelift. La prima differenza che si nota rispetto alla Taycan precedente è un ritocco ai fascioni, che presentano fenditure aerodinamiche ridisegnate e nuove luci. Che probabilmente saranno i nuovi fari HD LED Matrix, due volte più luminosi degli attuali e con una diffusione quattro volte superiore del fascio luminoso. Cuore del sistema sono i quattro proiettori, ciascuno dei quali è composto da 16.384 micro-LED controllati individualmente, per disegnare un fascio luminoso in alta definizione e ridurre i consumi di energia, spegnendole lucine non necessarie. Le foto spia indicano poi che Porsche potrebbe introdurre nuove funzioni di aiuto alla guida ADAS, abilitate da un nuovo e più sofisticato sistema di sensori radar.

Porsche Taycan 2024 potrebbe avere aiuti alla guida ADAS più sofisticati

GAMMA PIÙ ARTICOLATA Altre novità passano per ora inosservate, ma dovrebbero portare significativi miglioramenti nella guida. Prima tra tutte l'autonomia, che della Taycan è sempre stato il vero tallone d'achille nel confronto con altre auto elettriche meno blasonate, ma più popolari. Pur senza riuscire a chiudere il gap con la Tesla Model S, che arriva a 640 km con una sola carica, la Porsche Taycan 2024 potrebbe ridurre lo svantaggio e arrivare quasi a 450 km, pare. Nessun rumor su eventuali aumenti di potenza delle versioni basso di gamma e intermedie, mentre l'arrivo della variante Turbo GT a tre motori (con splitter, alettone e diffusore) dovrebbe completare l'offerta verso l'alto con oltre mille cavalli sotto al cofano.

Porsche Taycan 2024, una delle foto spia scattate al Nurburgring

QUANDO ARRIVA Altre novità potrebbero riguardare i tempi di ricarica, che potrebbero ridursi grazie a un software di gestione aggiornato. La Taycan attuale già supporta la ricarica fino a 19,2 kW in corrente alternata, per un pieno in meno di 5 ore dalle colonnine compatibili, e fino a 270 kW in corrente continua, grazie ai quali si passa dal 5 all'80% in appena 22,5 minuti. Voci non ufficiali parlano per il 2024 di un aumento della corrente in continua a 300 kW o giù di lì: si attendono conferme. Come per altri restyling, è probabile infine che entrino in listino per la rinnovata Porsche Taycan nuove opzioni di colore e finiture interne, insieme a un nuovo design per i cerchi in lega. La Taycan rinnovata arriverà probabilmente negli showroom entro la fine dell’anno e presentata ai clienti come modello del 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/10/2023