911 vs 911, la Porsche di vecchia generazione sfida la nuova. Chi vincerà? (video)

La Porsche 911 è un’automobile sportiva con 60 anni di storia e successi sulle spalle e che di generazione in generazione cambia solo leggermente per migliorare mantenendo inalterata la sua filosofia iniziale. Ma la domanda è: l’incremento delle sue prestazioni è sottile quanto l'aggiornamento del suo design? I ragazzi del canale YouTube DriveTribe hanno deciso di scoprirlo a modo loro, cioè con un bel video, vediamo cosa hanno messo in scena. Il confronto è fra due 911, la Turbo 997.2 del 2010 posseduta da Ben Collins – The Stig della leggendaria serie Top Gear, che è stato coinvolto nel faccia a faccia – e la nuovissima 911 Turbo S 992. Ovviamente, tutti coloro che erano coinvolti nella produzione sapevano che la noveundici più moderna sarebbe stata la più veloce: al contrario, immaginatevi l’imbarazzo di Porsche…

Porsche 911 Turbo vs 911 Turbo S: la vecchia 997.2 sulla linea di partenza DUE AUTO, DUE PILOTI, UNO “PRO” L’ALTRO MENO Ma per dimostrare quanto fosse più performante la nuova rispetto alla vecchia, hanno dato un handicap alla Turbo S di oggi. Infatti, invece di consentire a The Stig di guidare entrambe le auto, hanno affidato il volante della 911 attuale a un pilota “dilettante”, il CEO di GoPro Nick Woodman. Il nostro amatore non solo è lo sponsor del video, ma è anche un pilota piuttosto abile, avendo corso in passato su auto da competizione a ruote scoperte Pro Mazda e su auto della 911 Cup. Quindi, parliamo di un pilota capace, anche se meno esperto di Collins, soprattutto sul circuito di Thruxton, in Inghilterra, una pista sulla quale ha trascorso meno tempo leggendario pilota “mascherato”. Tuttavia, con 650 CV a sua disposizione, rispetto ai 500 CV della più vecchia rivale, Woodman avrebbe buone possibilità di vincere contro The Stig. Vediamo come se la cava nel video e poi tiriamo le somme.

LA PAROLA AL CRONO, AND THE WINNER IS… In effetti, la notevole potenza e le prestazioni della 911 della generazione 992 si rivelano troppo per Collins e la sua 997.2 significativamente più anziana 997.2. Alla fine, il capo di GoPro fa registrare un tempo di 1:31.3, ben 4,9 secondi più veloce di The Stig. Ma per non essere da meno, Collins prende il volante della 911 Turbo S 992 e realizza un tempo ancora più impressionante di 1:25.8. È 5,5 secondi più veloce di Woodman e ben 10,4 secondi più rapido del suo tempo iniziale con la 911 Turbo vecchia. Anche se non sorprende che la nuova auto sia più veloce di quella che ha 13 anni in più, il grado in cui è migliorata in pista - pur sembrando più o meno la stessa in termini di design - è un po' una sorpresa, ma è un utile promemoria per capire quanto duramente lavorino gli ingegneri Porsche per alzare l’asticella di ogni modello nuovo che esce da Zuffenhausen.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/12/2023