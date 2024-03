La Porsche più potente di sempre è elettrica: Taycan Turbo GT in video

Ci sono momenti che possono cambiare per sempre la storia e la percezione di un marchio automobilistico. Oggi il debutto della Taycan Turbo GT riscrive il presente e anticipa inevitabilmente il futuro di Porsche, perché l'automobile più potente mai costruita a Zuffenhausen è ufficialmente un'automobile elettrica. Dotata di una forza senza precedenti, questa vettura si è assicurata il primato nei giri veloci su due circuiti leggendari: il Nürburgring in Germania e Laguna Seca negli Stati Uniti. Con una potenza che raggiunge i 1.108 cavalli e una coppia di 1,340 Nm, la Taycan Turbo GT si presenta come un'autentica game changer, pronta a lasciare il segno e a diventare un riferimento quando si tratta di EV ad altissime prestazioni (premesso che la Taycan è sempre stata un gioiellino, come vi raccontiamo nella nostra prova). Con queste caratteristiche, la berlina tedesca si trasforma in un autentico missile su quattro ruote. E allora, signore e signori, ecco a voi in video nuova Porsche Taycan Turbo GT.

ANCHE WEISSACH

La Turbo GT è disponibile in due versioni: la ''normale'' e quella con pacchetto Weissach, sinonimo di prestazione estrema nell'universo Porsche. Quest'ultima - che non comporta nessun costo aggiuntivo - è equipaggiata con un vistoso alettone posteriore ed altre appendici aerodinamiche in materiale composito. Per entrambe le versioni, il powertrain è stato rivisto e integra un nuovo motore posteriore con inverter a impulsi potenziato, capace di erogare una corrente massima di 900 Ampere, ben 300 in più rispetto alle altre varianti della gamma Taycan.

Taycan Turbo GT: l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 2,3 secondi

POTENTISSIMA

Grazie a questa tecnologia avanzata e all'utilizzo di un nuovo materiale semiconduttore come il carburo di silicio, la Turbo GT vanta una potenza base di 580 kW (789 CV), che può raggiungere picchi di 815 kW (1.108 CV) in modalità overboost, consentendo accelerazioni fulminee da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi. Con il pacchetto Weissach, questo tempo si riduce ulteriormente a 2,2 secondi, stabilendo nuovi standard di prestazioni nel mondo delle auto elettriche di serie; considerando che è anche in grado di raggiungere i 200 km/h in appena 6,6 secondi (6,4 secondi con il pacchetto Weissach), con velocità massima che supera i 290 km/h (e fino a 305 km/h per la Weissach), garantendo un'autonomia dichiarata di 555 km con le batterie da 98 kWh. Autonomia che però è soltanto teorica visto che, sfruttando appieno le prestazioni, la stima di percorrenza residua precipiterà in un batter d'occhio...

Taycan Turbo GT: il pacchetto Weissach aggiunge l'ala fissa posteriore

PREZZO STELLARE

Oltre alle prestazioni mozzafiato, Taycan Turbo GT si distingue per alcune caratteristiche tecniche uniche, come le sospensioni Porsche Active Ride con taratura specifica GT, pneumatici ad alte prestazioni e cerchi forgiati da 21''. Grazie all'ampio impiego di fibra di carbonio, la Turbo GT risparmia ben 75 kg rispetto alla Turbo S, confermando l'impegno dei tecnici nel confezionare un'auto sì estrema, ma anche leggera. Per quanto riguarda gli interni, di serie ci sono i sedili super avvolgenti in CFRP e ampie opzioni di personalizzazione per ''cucirsi'' l'auto su misura. Ma tutto questo ha, ovviamente, un prezzo piuttosto elevato. La Porsche Taycan Turbo GT - in Italia - parte da 249.188 euro (il prezzo non cambia anche se scegliete il pacchetto Weissach), con le prime consegne previste per la primavera 2024. Insomma, un'auto per pochi che potrebbe però far ricredere in molti sulle possibilità offerte dall'elettrico. Almeno quando si parla di prestazioni e sportività.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/03/2024