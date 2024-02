Nuova Porsche Taycan 2024: più potenza, più autonomia, più ricarica, più...

A quattro anni dal debutto, la Porsche Taycan (qui la nostra prova) riceve un restyling di metà carriera che interesserà tutte le configurazioni di carrozzeria, quindi berlina, Sport Turismo e Cross Turismo. L'aggiornamento è uno di quelli importanti, che andrà a modificarne l'aspetto ma anche, e soprattutto, motori e batteria. Di fatto, i due elementi più significativi per un'automobile elettrica, che si traducono in maggiore potenza (fino a 952 CV), migliore autonomia (fino a 678 km) e migliori prestazioni di ricarica (fino a 320 kW). Il costo? Beh, anche quello è....aumentato. Ma per tutte le informazioni, continuate a leggere l'articolo.

Nuova Porsche Taycan 2024: la versione Cross Turismo è disponibile sin dal debutto

Come spesso accade con questi appuntamenti, anche il restyling di Porsche Taycan porta con sé una serie di aggiornamenti talmente sottili da rischiare di sfuggire all'occhio dei meno attenti. Tra i cambiamenti estetici, spiccano i fari ridisegnati, sia anteriori sia posteriori, con una firma luminosa a quattro punti e un effetto tridimensionale sul lettering Porsche, che può essere illuminato di rosso oppure di blu ghiaccio. I paraurti sono stati modificati appena, mentre troviamo nuovi cerchi - anche con profilo in fibra di carbonio - e colori per la carrozzeria.

Nuova Porsche Taycan 2024: l'abitacolo resta sostanzialmente uguale

All'interno, i tecnici Porsche si sono concentrati sul software, con un'interfaccia utente ottimizzata per il quadro strumenti, il display dell'infotainment e uno schermo opzionale per il passeggero anteriore. Il selettore delle modalità di guida sul volante è ora di serie e include il tasto Push-2-Pass, che massimizza la risposta dei motori elettrici per 10 secondi sulle versioni con pacchetti Sport Chrono e Performance Battery Plus.

Nuova Porsche Taycan 2024: ci sono nuovi colori e design per i cerchi in lega

Ma le vere novità sono sotto il cofano...pardon! Questione di abitudine... volevamo dire sotto il pianale. I motori sono stati potenziati, con una nuova unità posteriore più vigorosa e leggera, un inverter modificato e batterie più capienti disponibili in due tagli: 89 kWh o 98 kWh. La gestione termica è stata rimodellata e la strategia di recupero dell'energia è ottimizzata. Le prestazioni sono sensibilmente superiori, con tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h ridotti rispetto alla versione precedente. La Taycan Turbo S, ad esempio, può attivare un boost che la porta a oltre 1.100 Nm di coppia massima, con una potenza di sistema di 952 CV. Numeri incredibili. Dal punto di vista della guida, la grande novità è l'adozione delle sospensioni pneumatiche adattive, che garantiscono una vasta gamma di opzioni tra comfort e performance, mantenendo la stabilità della vettura anche nelle situazioni più dinamiche.

Nuova Porsche Taycan 2024: la potenza di ricarica è di 320 kW

L'autonomia è aumentata e raggiunge ora un nuovo livello record di 678 km secondo il ciclo di omologazione WLTP, ma c'è anche il nuovo caricatore di bordo più potente, che può assorbire fino a 320 kW in corrente continua per una ricarica ultra-rapida. Parliamo di un passaggio dal 10% all'80% in 18 minuti, un risultato che potrebbe aprire scenari di utilizzo e praticità inediti per un'automobile elettrica. A un simile risultato ha concorso anche l'architettura a 800V, la più efficiente oggi disponibile tra le tecnologie di elettrificazione per automobili.

Nuova Porsche Taycan 2024: l'autonomia può arrivare fino a 678 km

Per quanto riguarda i prezzi, il listino è stato ritoccato verso l'alto con una base di partenza di 105.530 euro per la Taycan (408 CV e 592 km di autonomia). Si passa poi alla Taycan 4S da 125.203 euro (462 CV e 561 km di autonomia) per poi finire con le super sportive Taycan Turbo da 181.375 euro (707 CV e 635 km di autonomia) e Taycan Turbo S da 217.467 euro (775 CV e 634 km di autonomia). Come già anticipato, oltre alla berlina resteranno disponibili le versioni Sport Turismo e Cross Turismo. Nei prossimi mesi l'intera gamma potrebbe, infine, ampliarsi con l'introduzione delle versioni GTS.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 07/02/2024