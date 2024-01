Porsche si gioca il jolly delle BEV e dopo Macan arriva la nuova Taycan

Dopo il SUV Macan svelato da pochissimo, un’altra Porsche elettrica è in rampa di lancio, ma questa volta parliamo della Taycan. Ovviamente non si tratta di una nuova generazione, ma il profondo restyling giustifica l’entusiasmo con cui la Casa tedesca sta presentando l’auto. E, dopo le prime uscite, dove la GT a batterie ha iniziato a farsi conoscere, c’è qualche novità che la riguarda.

Nuova Porsche Taycan: i collaudi nella bollente (fino a 53C°) Valle della Morte in CaliforniaARRIVA LA PROSSIMA PRIMAVERA Innanzitutto, Porsche ha annunciato che la Taycan 2024 si sta avvicinando al lancio globale, con la fase finale di sviluppo in pieno svolgimento prima del suo debutto in primavera e sarà una BEV decisamente migliorata, quasi come se fosse un modello completamente nuovo. Sulla base delle immagini e degli avvistamenti precedenti, la Taycan 2024 non appare drasticamente diversa dal modello uscente, ma Porsche sottolinea che i prototipi hanno percorso complessivamente 3,5 milioni di chilometri di test, un’infinità. Questo valore è paragonabile a quello necessario per lo sviluppo di un modello completamente nuovo; quindi, è chiaro che sono in arrivo miglioramenti davvero significativi per la nuova Taycan. ''Abbiamo migliorato la nuova Taycan praticamente in ogni settore rispetto al precedente modello'', afferma Kevin Giek, responsabile della linea prodotti Taycan. ''Poiché le modifiche sono così estese, l'estenuante programma di test è quasi paragonabile a quello di un nuovo modello''.

Nuova Porsche Taycan: prove di handling sul ghiaccio della FinlandiaDAL GHIACCIO AL DESERTO I test hanno avuto luogo negli ambienti più estremi, tra cui i gelidi territori della Finlandia (fino a -40° C) e le temperature torride nel deserto della California (fino a 53º C). Grazie alle distese innevate della Lapponia finlandese, Porsche afferma che la prossima Taycan avrà una dinamica di guida eccezionale su neve e ghiaccio. Ma altrettanto importante (per una BEV), anche il tempo di ricarica è stato dimezzato con temperature più fredde. D'altro canto, le condizioni di caldo estremo della Death Valley hanno messo alla prova la gestione termica del veicolo elettrico.

Nuova Porsche Taycan: la super BEV ha percorso circa 3,5 milioni di chilometri per i collaudiSPAZIO PER UNA SUPER TAYCAN? Oltre alla gamma rinnovata, Porsche si sta anche preparando a lanciare un nuovo modello di punta, che potrebbe chiamarsi Taycan Turbo GT, con 1.000 cavalli a disposizione. Il suo recente passaggio al Nürburgring le è valso il primato sul giro che deteneva la Tesla Model S Plaid, rosicchiando qualcosa come 26 secondi al tempo della berlina americana. E voci di corridoio fanno sapere che Porsche pubblicherà il video on board di quel giro pazzesco del marzo 2024, probabilmente in concomitanza con il lancio globale dell’intera gamma Taycan. Giusto per… non mettere pressione ai rivali.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/01/2024