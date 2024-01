Porsche Macan elettrica: la presentazione in live streaming

Segnatevi questo appuntamento: il 25 gennaio 2024, alle ore 12:30, trasmettiamo in diretta la presentazione della nuova Porsche Macan EV 2024. Guardate qui sotto il video della world première in live streaming. Dopo la presentazione, il filmato rimarrà disponibile per la visione in versione registrata.

VEDI ANCHE

LE CARATTERISTICHE ATTESE Dalla Macan elettrica ci aspettiamo un'autonomia superiore ai 500 km dati da una batteria da 100 kWh, che si ricarica dal 10 all'80% in soli 22 minuti. Due motori elettrici, a dare la trazione integrale, dovrebbero dare una potenza combinata di 612 CV e 1.000 Nm di coppia. Quanto agli interni, la plancia digitale vede aggiungersi un display dedicato al passeggero e uno Head Up Display in Realtà Aumentata. Prezzi, versioni e ulteriori dettagli nel video di presentazione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/01/2024