Guarda la nuova Porsche Macan prima della presentazione

Dopo il video teaser di qualche tempo fa, Porsche tiene alto l'interesse nei confronti della sua nuova Macan 2024 con due disegni che ne anticipano frontale e posteriore. Come si vede l'identità del modello è pienamente rispettata, mentre le luci anteriori riprendono lo stile a quattro elementi che caratterizza l'elettrica di casa Taycan: e non lo fa a caso, visto che anche il baby SUV della Casa di Stoccarda abbraccia l'architettura full electric.

PASSAGGIO DI CONSEGNE Macan diventa EV grazie alla Premium Platform Electric (PPE) di Volkswagen, che sarà alla base anche dell’Audi Q6 e-Tron e di altri veicoli del gruppo. L'obiettivo è sostituire l'attuale Porsche Macan a motore endotermico, che tuttavia rimarrà in vendita ancora per un po', insieme alla Macan elettrica. Per quanto ancora, però, non è dato sapere: alcune voci indicano la fine della Macan tradizionale al termine del 2024, ma è probabile che saranno le richieste dei clienti a pilotare la strategia commerciale.

La nuova Porsche Macan 2024 nei disegni ufficiali: il posteriore

VEDI ANCHE

AUTONOMIA E RICARICA Porsche Macan EV cercherà di convincere anche i più strenui avversari della mobilità elettrica con un'autonomia superiore ai 500 km - e in ogni caso superiore a quella della gamma Taycan, si dice - dati da una batteria da 100 kWh capace di passare dal 10 all'80% in soli 22 minuti grazie alla ricarica a 270 kW. Due motori elettrici daranno trazione integrale, 612 CV di potenza complessivi e 1.000 Nm di coppia, mentre quanto alle caratteristiche di guida, da Stoccarda promettono emozioni e prestazioni all'altezza del Marchio. Possibile, ma al momento non confermata, una versione a motore singolo e trazione posteriore.

GLI INTERNI L'interno segue le ultime mode in fatto di plancia digitale, con un display dedicato al passeggero che si aggiunge al touch screen da 10,9 pollici per l'infotainment, al monitor da 12,6 pollici per il quadro strumenti e a uno Head Up Display in Realtà Aumentata. Per avere tutte le informazioni sul modello, comunque, l'attesa sarà breve visto che la Porsche Macan EV farà il suo debutto mondiale giovedì 25 gennaio. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2024