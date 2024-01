Macan EV, attesa agli sgoccioli. La data del reveal (e una video preview)

''Aspettando Macan'', ma a differenza di una celebre opera teatrale in cui il protagonista non si presenterà mai, il nostro Godot all'appuntamento arriva per davvero. Solo un po' in ritardo, ma il ritardo è ormai un'abitudine comune a molte nuove auto. Con un nuovo teaser sul sito web ufficiale, Porsche ufficializza finalmente la data di unveiling di nuova Macan EV: la world premiere è a calendario il giorno giovedì 25 gennaio 2024. Se una cerimonia verrà anche trasmessa in streaming, ve lo facciamo sapere in tempo utile. La presentazione servirà a conoscere Macan elettrica nei minimi dettagli, tuttavia di lei sappiamo già un bel po' di cose. Il mini documentario pubblicato i giorni scorsi aggiunge immagini dell'auto (quasi) nuda e le testimonianze del collaudatore Timo Bernhard. Clicca Play qui sotto e prenditi 10 minuti.

SUPER PIATTAFORME All'ora X, arriveremo insomma in parte preparati. Ripassiamo insieme alcuni punti chiave: la nuova generazione del baby SUV Porsche, che è anche la Porsche di maggiore successo della gamma in termini di vendita, sarà la prima Porsche a sedersi sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE). In cifre: batteria da 100 kWh e autonomia superiore ai 500 km, ricarica rapida fino a 270 kW (cioè ricarica dal 10 all’80% di carica in 22 minuti), due motori elettrici da 612 CV di potenza di sistema e oltre 1.000 Nm di coppia, una dinamica di guida da SUV Porsche in piena regola (così promettono in quel di Stoccarda). Qualche foto per alzare la temperatura (vedi anche gallery).

Porsche Macan EV, attesa agli sgoccioli

ESTERNI Nel tempo, Porsche ha pubblicato a più riprese foto e video di prototipi mimetizzati, quindi abbiamo anche un'idea circa il suo aspetto. L'ultimo teaser (vedi in fondo al testo) si concentra sulle luci posteriori, che adottano un design a tutta larghezza più sottile che non la Macan a combustione. Si intravedono anche prese d'aria laterali sul paraurti posteriore: insieme a spalle pronunciate, lunotto posteriore inclinato e spoiler posteriore attivo, contribuiscono a plasmare l'immagine sportiva.

VEDI ANCHE

Macan EV la Macan più sportiva di sempre

ABITACOLO Gli interni di Porsche Macan EV sono stati a loro volta svelati integralmente da un recente teaser. Il layout a triplo schermo comprende un quadro strumenti digitale da 12,6 pollici, un touchscreen di infotainment da 10,9 pollici e un display passeggero, il tutto combinato con un sofisticato head-up display in realtà aumentata.

Gli interni (molto tecnologici)

PASSAGGIO DI CONSEGNE Come promemoria, l’attuale Macan termica rimarrà a listino anche in seguito all'ingresso sul mercato di Macan EV. Ma non per molto. In Europa, la sua produzione si interromperà probabilmente entro fine 2024, mentre in Nord America dovrebbe rimanere in vendita più a lungo (2025-2026). Per ora è tutto, appuntamento al 25 gennaio. A modo suo, una data storica.

Coming soon: nuova Macan EV

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2024