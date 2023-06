Porsche Macan: l'elettrica può attendere? Il caso USA

È troppo presto per dirle addio, o almeno così sembra. Dagli USA arrivano voci secondo cui Porsche starebbe facendo retromarcia sulla data di pensionamento del SUV compatto Macan, nelle versioni con motore a combustione. Pensionamento che, da quanto si sapeva, era originariamente previsto per la metà del decennio, così da lasciare campo libero alla Macan elettrica. Vero o falso? Per adesso Porsche non commenta, quindi aspettiamo una dichiarazione ufficiale. Intanto cerchiamo di capire le motivazioni che potrebbero giustificare una simile scelta, partendo da ciò che sappiamo di Porsche negli USA, che per la Cavallina di Stoccarda è il secondo mercato più importante. E passo dopo passo, vediamo di arrivare anche a noi.

Porsche Macan, 3/4 posteriore

MEGLIO DEL MERCATO Secondo gli ultimi dati relativi al 2022, se il mercato americano ha visto le vendite del settore diminuire di circa l'8%, Porsche è andata in controtendenza. Infatti la Casa tedesca ha appena fatto segnare un nuovo record con qualcosa più di 70mila macchine (70.065, per la precisione). Ottimo, proprio nell'anno della sua quotazione in borsa. Il vantaggio rispetto alle consegne del 2021 è risicatissimo - quaranta esemplari appena - ma il segno più è comunque una notevole dimostrazione di forza: ancora di più se pensiamo alla crisi dei chip e delle materie prime che in tutto il comparto ha tirato il freno a mano della produzione. E a proposito di crisi delle materie prime, va sottolineato che l'arrivo della Macan elettrica era stato pianificato per il 2023, ma vista la congiuntura, a Stoccarda avrebbero deciso di ritardare il lancio alla prima metà del 2024.

VEDI ANCHE

DIFFICILE RINUNCIARVI Il SUV compatto, nella versione attuale, con motori a benzina, avrebbe fatto la parte del leone negli USA, totalizzando 23.688 unità vendute; segue la Cayenne con 21.194 auto e la 911 occupa la terza piazza, a quota 10.204. Taycan elettrica si ferma a 7.271 unità, mentre la Panamera arriva a 4.224 e le gemelle 718, insieme, chiudono la lista a 3.484 consegne. I modelli completamente elettrici hanno rappresentato circa il 10% di tutte le vendite Porsche. Incrociando quest'ultimo dato con il ruolo trainante della Macan pare logico che, per prossimo futuro, la Casa Tedesca non voglia rischiare di scontentare il mercato e di non monetizzare quello che certamente potrebbe.

Porsche Macan su strada

LA STRADA PER IL SUCCESSO L'obiettivo per il 2024 comunicato ai concessionari americani, d'altronde, sarebbe ambizioso: sembra che sia stato anticipato loro l'obiettivo di vendere complessivamente 80mila macchine. Vista l'incidenza ancora modesta delle auto elettriche nel paniere, e che Macan a batterie entrerà in campo a partita già iniziata (con volumi di produzione tutti da capire, sempre per via della crisi delle materie prime) pare logico che le vendite della Macan a pistoni rimarranno trainanti e che il ciclo di vita del modello verrà prolungato. Niente addio all'endotermico tra il 2025 e il 2026 negli USA, dunque: d'altra parte non c'è alcuna scadenza legale da dover rispettare nell'immediato ed eventuali vincoli a cambiare tecnologia saranno imposti solo successivamente. Finché la barca va, lasciala andare. Porsche, tra l'altro, è il costruttore che per primo ha deciso di investire negli e-Fuel, che le elettriche non bruciano. In Italia, dove l'elettrico fa ancora più fatica, si potrebbe immaginare che vengano fatte scelte simili. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/06/2023