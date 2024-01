Porsche batte Tesla: la nuova Taycan al 'Ring è velocissima! Il video

Nella continua ricerca della massima prestazione, il tempo al Nürburgring è ormai il termine di paragone per valutare effettivamente quanto un'automobile di serie possa andare ''veloce''. Per le auto elettriche il risultato è particolarmente importante, perché di solito il tempo strappato al giro è migliore, e di molto, rispetto a una vettura con motore a combustione di pari segmento e ciò contribuisce a una comunicazione aggressiva sulle qualità dinamiche del prodotto. Si cerca di impressionare, insomma. E impressiona l'ultimo primato portato a casa da Porsche. Una pre-serie di nuova Taycan 2024 (che ''probabilmente'' si chiamerà Taycan GT) ha battuto Tesla Model S Plaid riottenendo il titolo di auto elettrica più veloce del Ring (sempre se si esclude Rimac Nevera, che però è una hypercar da oltre un milione di euro). Un breve video celebra l'impresa e mette i brividi. Clicca Play sulla foto di cover e spara il volume a palla.

Porsche Taycan: Il record è stato ottenuto al Ring

OCCHIO AL TEMPO Dicevamo del record. Ebbene, guidata dal collaudatore Porsche Lars Kern, la super Taycan ha concluso i 20,8 km del tracciato in 7:07.55. Si tratta di un tempo ufficiale di ben 26 secondi inferiore a quello dell'ultimo record, ottenuto nell'agosto del 2022 su una Taycan Turbo S Sport equipaggiata con il pacchetto Performance. ''Ventisei secondi equivalgono a una mezza eternità nel motorsport. Il tempo ottenuto da Lars sulla Nordschleife, 7:07.55 minuti, è davvero straordinario e colloca la Taycan al livello delle hypercar elettriche'', ha dichiarato il responsabile della linea prodotto, Kevin Giek. Ha ragione, migliorare di così tanto il tempo sul giro significa aver integrato nell'automobile miglioramenti tecnici di altissimo livello. Per la cronaca, la differenza tra Taycan e Model S Plaid è di quasi 18 secondi, anche in questo caso, abissale.

VEDI ANCHE

Porsche Taycan: La potenza dovrebbe essere pari a 1.000 CV

SARÀ TURBO GT? Le informazioni su questa nuova versione di Taycan sono ancora avvolte nel mistero. Al momento sappiamo che dovrebbe chiamarsi ''Turbo GT'' e che dovrebbe avere una potenza complessiva pari o superiore ai 1.000 CV. Secondo le indiscrezioni, l'auto potrebbe essere equipagiatta con tre motori elettrici, alimentati forse da una nuova generazione di batterie con chimica differente e un software di gestione dell'energia più efficiente. Vedremo, ciò che è certo è che questo specifico modello andrà a collocarsi al vertice della ristrutturata gamma Taycan. Il video completo del record sarà pubblicato a metà marzo, ci aspettiamo quindi che la versione definitiva dell'auto debutti poco prima.

Porsche Taycan Turbo GT, appuntamento a marzo?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/01/2024