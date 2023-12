L'integrazione di Apple CarPlay sarà totale, Porsche e Aston Martin ce lo mostrano

Nel 2022, Apple ha annunciato che la prossima generazione del sistema CarPlay si evolverà in maniera consistente e diventerà ancora più parte integrante dell’infotainment di bordo. Per esempio, non solo sarà in grado di controllare il touchscreen dell’auto, ma addirittura ogni schermo presente in plancia. Dopo la dichiarazione dell’anno scorso, a Cupertino sono quasi pronti con il lancio e oggi ci mostrano come saranno i progetti creati su misura grazie alla collaborazione con un paio di produttori europei di auto sportive premium. Apple ha mostrato i rendering di come appariranno il sistema multimediale di una Porsche e una Aston Martin, per far vedere quanto possano essere differenti i layout dell’interfaccia uomo-macchina rispetto alla versione standard.

Nuova generazione Apple CarPlay: la plancia di una Aston Martin DISPLAY PERSONALIZZABILI A PIACERE Ad esempio, sulla Porsche, il sistema controlla il touchscreen centrale, il quadro strumenti e lo schermo del passeggero con grafiche personalizzate. Tutti presentano il motivo pied de poule che è stato a lungo associato al brand tedesco, e il cruscotto presenta un quadrante centrale con un tachimetro alla sua sinistra e un cronometro alla sua destra. Invece, nell'auto inglese, trasforma lo schermo dell'infotainment (come ci si aspetterebbe) e del quadro strumenti, che presenta eleganti indicatori argentati, con contorni racing green, che racchiudono la cover dell'album musicale diffuso dall’impianto audio. Sebbene i progetti siano lungi dall’essere innovativi, sono subordinati ad alcune tecnologie interessanti. Alla sua conferenza mondiale degli sviluppatori, Apple ha promesso che il nuovo CarPlay sarà in grado di acquisire dati direttamente dal veicolo per gestire elementi come il tachimetro, l'indicatore di carica della batteria, l'indicatore del carburante e altro ancora.

Nuova generazione Apple CarPlay: la plancia di una PorscheINTEGRAZIONE TOTALE FRA SMARTPHONE E AUTO L'obiettivo è integrare perfettamente l’esperienza d’uso dell’iPhone in un veicolo e consentire ai conducenti di accedere a tutte le proprie app, contatti e altri dettagli attraverso il sistema infotainment dell’auto, offrendo inoltre ai conducenti numerose possibilità di personalizzazione. Apple afferma che le informazioni non verranno archiviate nella memoria del telefono e che l’interfaccia avverrà in modo “rispettoso della privacy”. Infatti, nell'ultima Cayenne, gli utenti CarPlay possono già controllare le ''funzioni principali'' come il sistema audio, il climatizzatore e l'illuminazione ambientale. Apple li ha combinati in “modalità benessere” con nomi come Relax, Warm Up e Refresh. Significa anche che Siri può essere utilizzato per controllare una varietà di servizi grazie ai controlli vocali. Purtroppo, non è ancora chiaro quando il nuovo Apple CarPlay completamente integrato verrà introdotto sui modelli Porsche. Tuttavia, il media americano Car and Driver riferisce che Aston Martin ha promesso che il suo prossimo sistema di infotainment, che verrà lanciato nel 2024, sarà compatibile con esso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/12/2023