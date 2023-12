911 Uber Alles, il video tributo Porsche al record di... altitudine

Andare più veloce, andare più lontano. E andare più in alto di tutti. È anche così che un'automobile ravviva la propria leggenda, e poco importa se nessun cliente 911 maturerà mai il desiderio di scalare vette di vulcani. L'impresa è simbolica, e non solo perché stabilisce il nuovo record di altitudine. 6.734 metri sopra il livello del mare, nessun'altra auto si era mai spinta così vicina al cielo. A riuscirci, lo scorso 2 dicembre, è stata una Porsche 911 pesantemente rinforzata (e alimentata a e-fuel) guidata dal tre volte campione a Le Mans Romain Dumas. 6.734 metri s.l.m. è l'altitudine della cima della cresta occidentale del vulcano Ojos del Salado, in Cile. Il vulcano più alto del mondo. Ora, un vulcano Porsche. Ecco un video-omaggio, super meritato.

OVER THE TOP Come ovvio, la squadra ha dovuto affrontare condizioni estreme. Aria in quota densa solo la metà di quella al livello del mare, temperature attorno ai 20 gradi sottozero. “Non dimenticherò mai questa esperienza. È stata una sensazione straordinaria guidare dove nessuna macchina è mai arrivata prima”, ha detto Romain Dumas poco dopo la sua discesa. La spedizione è stata supportata da HIF Global, Gruppo Schaeffler, Mobil 1, BFGoodrich e TAG Heuer. ''Congratulazioni a tutto il team: un risultato straordinario e stimolante'', ha affermato Frank Walliser, Vice President Complete Vehicle Architecture and Characteristics presso Porsche AG. “Il progetto è iniziato come un what if, e sono molto orgoglioso di lavorare per un’azienda che crede davvero nell’oltrepassare i confini e nell’imparare esplorando''.

La 911 a e-fuel scala il vulcano: photo opportunity con tutto il team

E-FUEL MISSION I due modelli 911 utilizzati nella spedizione sono alimentati da carburanti sintetici prodotti nel progetto pilota HIF Haru Oni a Punta Arenas, Cile, progetto del quale Porsche è capofila. Gli e-fuel sono stati successivamente miscelati secondo le normative sul carburante attualmente applicabili. “Siamo entusiasti di questo risultato e di aver fatto parte di questo team affiatato e appassionato che lavora su un progetto così speciale'' ha affermato Clara Bowman, COO di HIF Global. “Questa è una dimostrazione enfatica della capacità degli e-fuel sintetici HIF Global di funzionare nelle condizioni più estreme e impegnative immaginabili. Stabilire un nuovo record dopo così tanto tempo è un risultato fantastico”.

Motore 6 cilindri boxer alimentato a carburanti elettronici

VEDI ANCHE

BUONA LA SECONDA Già, perché il progetto ha segnato il ritorno della vettura e del team al vulcano Ojos del Salado dopo averlo visitato nel 2022 e aver appena superato i 6.000 metri. A titolo di contesto, l'altitudine massima raggiunta equivale a 1.934 metri oltre la vetta del Monte Bianco. Il record precedente, stabilito nel 2020, raggiungeva i 6.694 metri.

Più su, più su, dove nessuno ha mai osato

ULTRA 911 Al (vincente) tentativo di record hanno preso parte due modelli Porsche 911 adattati al fuoristrada, soprannominati ''Doris'' e ''Edith''. L'auto da record è stata sviluppata da RD Limited in collaborazione con Porsche stessa. Il record è stato raggiunto da Dumas nella variante più leggera e agile, ''Edith''. La conversione si basa sull'attuale 911 Carrera 4S: il motore boxer a sei cilindri da 3,0 litri e 443 CV è rimasto identico all'unità di serie ed è stato accoppiato con il cambio manuale a 7 marce standard. L'auto funzionava poi con speciali lubrificanti Mobil 1 in grado di consentire al gruppo propulsore di funzionare senza problemi anche in climi estremamente freddi. Alle due ''vulcaniche'' 911 erano stati inoltre aggiunti assi a portale per aumentare l'altezza da terra fino a 350 mm e per ridurre i rapporti di trasmissione, consentendo input dell'acceleratore precisi e delicati a bassa velocità. A completare l'assetto da record, una speciale protezione sottoscocca in fibra aramidica, per consentire lo scivolamento sulle rocce, e una tecnologia steer by wire – sviluppata e fornita dal Gruppo Schaeffler - chiamata Space Drive, per migliorare precisione e feedback e consentire a Dumas di posizionare l'auto esattamente dove ne aveva bisogno.

Porsche 911 Dakar? Di più...

CARBURANTI ''GREEN'' Entrambe le auto funzionavano dunque interamente con HIF e-fuel, cioè quel genere di combustibili costituiti da acqua e anidride carbonica e prodotti utilizzando energia rinnovabile, per un potenziale utilizzo quasi netto di CO2 dei motori a combustione, poiché la CO2 catturata durante il processo di produzione equivale all'incirca alla CO2 emessa durante l'utilizzo dell'auto. Porsche investe nella propulsione elettrica, ma anche nei carburanti alternativi. L'impresa cilena è il miglior spot promozionale ai quali gli e-fuel Porsche avrebbero potuto mai partecipare.

Porsche e gli e-fuel, la storia è appena cominciata

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/12/2023