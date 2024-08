Tesla Model 3 Performance: nuova contro vecchia. La drag race

Se c'è una cosa per cui le Tesla sono sempre state apprezzate da tutti - ma proprio tutti - è l'accelerazione da fermo. Ed è logico che, come tutte le altre caratteristiche quali autonomia e tempi di ricarica, anche lo sprint sia migliorato con gli anni. Oppure no? Con l'arrivo della nuova Model 3 performance gli inglesi di CarWow hanno organizzato una drag race contro il vecchio modello, prendendo per la sfida esemplari a specifiche europee. Guardate il video qui sotto per scoprire come va a finire il confronto.

NUOVO E VECCHIO A COFRONTO La Model 3 della vecchia generazione - modello 2020 - può contare su due motori elettrici che combinati producono 450 CV e 640 Nm di coppia, scaricati a terra tramite una trazione integrale. La nuova Model 3 Performance vanta un guadagno minimo nei dati di targa, con una potenza combinata di 460 CV e 650 Nm. Ha un piccolo vantaggio anche in termini di peso, passato da 1.850 a 1.839 kg. Il risultato? Forse può sorprendere (o forse no): guarda il video, se ancora non l'hai fatto!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/08/2024