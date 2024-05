Tesla usata ex Hertz? Non una buona idea, secondo i proprietari

Non sono soltanto i Costruttori, oggi, a rivedere i propri piani di trasformazione dell'offerta e a rallentare la corsa sfrenata al full electric. Anche alcuni grandi clienti come le società di noleggio, vedi il caso scuola Hertz negli USA, hanno corretto in fretta e furia la propria visione. Questo porta a conseguenze sia su un piano più ''teorico'' (la transizione ''green'' viene posticipata), sia maledettamente pratico. Hertz (s)vende buona parte della propria flotta di modelli Tesla, gli utenti fanno la fila per approfittarne. Salvo poi rimanere scottati. L'usato ex noleggio (specie il noleggio a breve termine) è usato a più alto rischio di problemi. Se è un usato elettrico, ciò - sembra - vale anche di più.

Usato Hertz: i nuovi proprietari si lamentano. Perchè? (Foto: HertzCarSales.com)

REAZIONE A CATENA Breve riassunto delle puntate precedenti: Hertz gli anni scorsi ha scommesso sull'elettrico e negli Stati Uniti ha acquistato 30.000 Tesla, ben presto tuttavia si è lasciata spaventare dalla svalutazione precoce e dalle costose riparazioni e ora vuole sbarazzarsene. Tutte quelle Tesla usate sembravano ottimi affari, ora si scopre che sono una fonte di problemi. A fare luce sul caso è un'inchiesta del New York Magazine, a sua volta ripresa da Jalopnik. Ne riportiamo alcuni passaggi chiave.

Usato elettrico, pregi e difetti (Foto: HertzCarSales.com)

VEDI ANCHE

SPORTELLO RECLAMI I servizi pubblicati sulle testate statunitensi riportano ad esempio la testimonianza del venditore di un concessionario Hertz a Smithtown, Stato di New York. Il quale venditore afferma di essere arrivato, a un certo punto, a vendere fino a 30 Tesla a settimana. Un rallentamento si sarebbe poi verificato non appena gli acquirenti hanno iniziato a realizzare di essersi cacciati in un mezzo pasticcio. Acquirenti come tale Bijay Pandey di Irving, Texas, che a gennaio 2024 acquista una Model 3 Long Range del 2022 per soli 25.000 dollari. Per poi scoprire molto presto che la batteria è danneggiata e può causare gravi problemi di sicurezza. Costo di riparazione: oltre 13.000 dollari, naturalmente fuori garanzia. Piacevole sorpresa: Hertz offre a Pandey l'opportunità di scambiare l'auto con un'altra. Ma ciò significa due mesi di attesa. Questo è solo un episodio tra tanti: in piazze virtuali come Reddit e i forum Tesla, il dibattito circa l'acquisto di una Tesla usata ex Hertz è acceso e il registro è complessivamente negativo. Emerge quanto sia più saggio acquistare una Tesla usata dalla Casa costruttrice stessa, piuttosto che da Hertz. La quale avrebbe comunque reagito all'inchiesta, manifestando la propria intenzione di assistere tutti quei clienti che lamentano problemi in seguito all'acquisto.

Da Hertz puoi noleggiare, ma pure acquistare (Foto: HertzCarSales.com)

A TUO RISCHIO E PERICOLO La controversia suscita un certo clamore, tuttavia sembra anche che molti automobilisti dimentichino quanto aquistare un'auto usata da una società di affitti a breve termine abbia i suoi pro e i suoi contro. ''Pro'' come il prezzo, spesso molto conveniente, ''contro'' come lo stato di usura. In caso di auto elettriche, un'usura della batteria più rapida del solito, visti i cicli di carica superveloce più frequenti della media. Prendasi nota, insomma. Alla ricerca di un usato (aziendale o da privato) di qualsiasi tipo? Consulta la nostra sempreverde guida pratica.

Fonti: Jalopnik, New York Magazine

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/05/2024