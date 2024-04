Nuovi tagli ai listini Tesla. Nuova spallata al valore dell'usato

Elon Musk interviene nuovamente con le forbici sui listini Tesla nei suoi principali mercati: Model Y, Model X e Model S costano ora duemila dollari in meno negli USA, mentre in Cina si pratica uno sconto equivalente sulla nuova Model 3. In Germania il prezzo della Model 3 a trazione posteriore cala di duemila euro rispetto a quello in vigore dallo scorso febbraio. L'operazione - già ripetuta più volte negli ultimi mesi - sarebbe motivata dal calo delle vendite di auto elettriche e dalle scorte di Tesla invendute da smaltire. Le consegne globali nel primo trimestre sarebbero infatti calate dell'8,5%, mentre si intensifica la guerra dei prezzi contro le rivali cinesi più economiche. A farne le spese i clienti, che vedono il proprio usato svalutarsi a ogni deprezzamento del nuovo.

GUIDA AUTONOMA IN SALDO Giù anche il prezzo di servizi e accessori, con un costo ridotto di un terzo per la funzione Full Self Driving di Autopilot (FSD) negli USA, che segue un prezzo mensile dimezzato per la stessa funzione offerta in abbonamento, già stabilito nelle scorse settimane. Naturalmente non sono mancate le polemiche, in un periodo non facile per l'Azienda e per Elon Musk in particolare, visto che lo stesso Musk ha dichiarato lunedì scorso che la casa automobilistica licenzierà oltre il 10% della sua forza lavoro globale mentre mercoledì, Tesla ha annunciato che chiederà agli azionisti di votare nuovamente sul compenso di 56 miliardi di dollari per Musk che un tribunale del Delaware aveva vietato nel gennaio scorso.

