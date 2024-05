Tesla Cybercab, un video anticipa il futuro robotaxi

La mossa è in parte inaspettata, dopotutto alle sorprese Tesla ci ha abituato dagli albori. In un video ufficiale, Tesla svela alcune parti dell'ancora misterioso Cybercab, la Tesla robotaxi che debutterà a un evento a calendario per il prossimo 8 agosto. Il video mostra quelli che si ritiene siano gli interni del veicolo. Che sarà elettrico, a guida autonoma (manca pure il volante), con un layout a due posti. Da alcuni schizzi si intravade anche la forma esterna. Piuttosto elegante.

VIA IL SUPERFLUO La breve clip è stata pubblicato da Tesla su X (ex Twitter) per promuovere due ''proposte particolarmente importanti'' in vista dell'assemblea annuale degli azionisti. Il clou sono ovviamente i teaser del Cybercab, che appaiono in brevissime scene tagliate ad arte. Gli schizzi ufficiali raffigurano dunque un interno senza volante e due comodi sedili in stile panca. Si scorgono anche un ampio display montato sul cruscotto, simile al touchscreen dell'infotainment in stile ''ritratto'' presente nelle Tesla di produzione. La bozza degli interni suggerisce infine che il Cybercab avrà un tetto in vetro e un ampio bagagliaio.

Niente volante, una panchetta per i passeggeri, il solito maxi display

RISING DOORS Gli schizzi esterni sono meno visibili sullo sfondo (foto sopra: guarda bene...), ma rivelano alcune informazioni sul progetto. La grande novità è che Tesla ha scelto l’apertura delle porte verso l’alto. Il meccanismo sembra essere una via di mezzo tra le portiere ''a coltello'' di Lamborghini e le portiere ''a farfalla'' di McLaren. Si distingue in parte anche la silhouette aerodinamica, con linea del tetto spiovente e ruote posteriori coperte. Futuristica.

Un'app per chiamare il (robo)taxi

UBER DOCET Il video fornisce infine un’idea circa la nuova applicazione Tesla di ride hailing, ciop l'app che verrà probabilmente utilizzata per chiamare i robotaxi. Si prevede che il Cybercab sarà completamente autonomo e che utilizzerà una versione evoluta del Full Self Driving. Sistema il quale, nonostante il nome, è per ora solo un ADAS di livello 2, cioè che richiede al conducente di “prestare sempre attenzione alla strada ed essere sempre pronto ad agire immediatamente”. Mancando il volante, dobbiamo aspettarci come minimo un ''Ultra Full Self Driving''. Impareremo di più sul Cybercab il fatidico 8 agosto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/05/2024