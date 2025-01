Sai qual è il modello auto più sicuro al mondo? La classifica 2024

Ci sono una cinese, una tedesca (anzi due), una giapponese, anche una ceca. Non è una barzelletta, sulla sicurezza non si scherza. Sono le nazionalità delle auto che Euro NCAP elegge come auto più sicure del mercato.

L'Ente certificatore con sede a Bruxelles annuncia sia la prima classificata della graduatoria generale 2024, sia i vincitori del premio ''Best in Class''.

C'è un verdetto che non fa notizia e ce n'è un altro, invece, che è una piccola sorpresa.



Qual'è l'auto più sicura del 2024?

Euro NCAP non passa in rassegna la totalità del mercato. Esamina solo un campione.

Il 2024 ha visto un dominio dei SUV compatti, con 20 modelli testati su un totale di 44 veicoli. Nutrita anche la flotta di modelli a propulsione elettrica.

Criteri di valutazione

I risultati dei test si basano su una media ponderata delle quattro categorie di sicurezza valutate da Euro NCAP:

Protezione degli occupanti adulti

Protezione dei bambini

Protezione degli utenti vulnerabili della strada

Tecnologie di assistenza alla sicurezza



Euro NCAP assegna i punteggi valutando 4 macro-criteri

Solo le auto con equipaggiamenti di sicurezza standard possono essere considerate per il premio.

A partire dal 2026, Euro NCAP introdurrà nuovi criteri di valutazione: quello che sappiamo, è che un indicatore affidabile delle prestazioni in termini di sicurezza rimarrà il familiare sistema di classificazione a cinque stelle.

La sorpresa di cui sopra, eccola qui. Si aggiudica il titolo di SUV compatto più sicuro, tra quelli testati da Euro NCAP, un modello made in China.

Si tratta di Zeekr X, modello già in vendita in alcuni Paesi europei, ma non ancora in Italia. Zeekr X è stato considerato più affidabile di modelli appartenenti a marchi di maggiore tradizione come Porsche Macan e Toyota C-HR. Ecco il video della sua performance.

Nel segmento dei SUV di grandi dimensioni, Euro NCAP ha testato sei modelli: il primato di categoria spetta a Mazda CX-80, che supera di misura Audi Q6 e-tron.

Mazda CX-80, il più sicuro tra i grandi SUV

Il segmento delle familiari di grandi dimensioni vede trionfare congiuntamente Volkswagen Passat e Škoda Superb, entrambe basate sulla stessa piattaforma del Gruppo Volkswagen. Ambedue i modelli raggiungono prestazioni eccezionali in tutte le categorie di sicurezza.

Volkswagen Passat Variant: una ''sicurezza''

Non paga dell'exploit tra i SUV compatti, la nostra outsider Zeekr X concede il bis e conquista il primo gradino del podio anche tra le auto elettriche. Il crossover cinese sconfigge concorrenti ben più blasonate, tra le quali Cupra Tavascan e Volvo EX30. Chapeau.

Zeekr X, cinese e sicuro

Tra i risultati più rilevanti, si segnala la performance del Maxus eTerron 9, il primo pick-up elettrico testato in Europa da Euro NCAP, che ottiene punteggi elevati in tutte le categorie.

Maxus eTerron 9, il più sicuro tra i pick-up

Per contro, nel segmento delle berline compatte non è stato assegnato alcun premio, poiché i veicoli con i punteggi più alti hanno comunque mostrato carenze significative in alcuni test.

Tra modelli esotici e carrozzerie crossover, vince un'auto figlia della tradizione, benché declinata in chiave ultramoderna. Mercedes Classe E si è distinta sia nel segmento executive, sia ha ottenuto il miglior punteggio globale. Un doveroso video tributo.

RIEPILOGO

Modello Categoria Protazione Adulti Protezione Bambini Utenti Vulnerabili Assist. Sicurezza Mercedes Classe E Classifica assoluta 92% 90% 84% 87% Zeekr X SUV compatti / Auto elettriche 91% 90% 84% 83% Škoda Superb / VW Passat Station Wagon 93% 87% 82% 80% Mazda CX-80 SUV di grandi dimensioni 92% 88% 84% 79%



CONCLUSIONI

Nonostante un anno complicato per il settore auto, un anno caratterizzato sia da scarsa fiducia da parte dei consumatori, sia dalle difficoltà economiche dei Costruttori, fa piacere registrare come i marchi non abbiano alcuna intenzione di risparmiare su un tema delicato come quello della sicurezza, destinando a questa voce milioni di euro di investimenti.

Quale che sia la direzione che imboccherà il mercato nel 2025 e negli anni a venire, cioè che prevalga l'elettrificazione a scapito dei motori termici, o viceversa, la sicurezza in auto rimarrà dopotutto un fattore competitivo trasversale e inderogabile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/01/2025