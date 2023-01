Euro NCAP, le cinque auto più sicure del 2022: quattro elettriche, due sono Tesla

Anno nuovo, tempo di bilanci per quello appena concluso, come nel caso di Euro NCAP, ente europeo che certifica la sicurezza attiva e passiva delle auto nuove che arrivano sul mercato, tenendo in considerazione anche l’efficacia degli ADAS, gli aiuti elettronici alla guida.

Euro NCAP, il meglio del 2022: Tesla Model Y

LE BEV FANNO INCETTA DI PREMI Il risultato forse più eclatante, anche se non del tutto inatteso, è che la classifica delle cinque automobili più sicure comprende ben quattro modelli elettrici e un ibrido plug-in; di queste, due sono auto cinesi del gruppo Great Wall Motors, appena sbarcate in Europa. I risultati tengono conto dei punteggi ottenuti nella protezione dei passeggeri adulti e bambini, degli utenti vulnerabili e le tecnologie di assistenza alla sicurezza (ADAS).

Euro NCAP, il meglio del 2022: ORA Funky Cat

LA CLASSIFICA Ecco dunque la classifica delle auto più sicure nei test di Euro NCAP per il 2022:

Hyundai Ioniq 6 nella categoria Large Family Car (auto da famiglia di grandi dimensioni)

nella categoria Large Family Car (auto da famiglia di grandi dimensioni) Ora Funky Cat nella categoria Small Family Car (auto da famiglia di piccole dimensioni)

nella categoria Small Family Car (auto da famiglia di piccole dimensioni) Tesla Model S nella categoria Executive Car

nella categoria Executive Car Tesla Model Y nella categoria Small Off-Roader (fuoristrada di piccole dimensioni)

nella categoria Small Off-Roader (fuoristrada di piccole dimensioni) WEY Coffee 01 nella categoria Large Off-Roader (fuoristrada di grandi dimensioni)

Euro NCAP, il meglio del 2022: Hyundai Ioniq 6

NEL DETTAGLIO... Hyundai Ioniq 6, l’ultima elettrica della casa coreana (qui la nostra anteprima video), ha ottenuto un eccezionale 97% nella prova di protezione dei passeggeri adulti, proteggendo in maniera ottimale anche le parti del corpo più critiche dei bambini di 6 e 10 anni nel test sfasato frontale e di impatto laterale. Ottimi anche i risultati di Ora Funky Cat (di Great Wall Motors), con una dotazione di sicurezza dal prima della classe, che le ha permesso di superare i competitor del Vecchio Continente. Sempre del gruppo GWM anche il SUV plug-in WEY Coffee 01 che abbiamo visto in anteprima al Salone di Parigi, anch’esso con una dotazione di prim’ordine, seguito da vicino da Lexus RX.

Euro NCAP, il meglio del 2022: la Tesla Model S

... E POI C’È TESLA Al netto di tutte le polemiche su Elon Musk, le auto americane continuano a confermarsi tra le più sicure in circolazione, grazie all’approccio di Tesla nella ingegnerizzazione della sicurezza, che lavora in parallelo sia sui sistemi di sicurezza passiva che quelli di sicurezza attiva. Tesla Model S e Model Y hanno ottenuto 98% nei sistemi di assistenza e 92% in totale, il punteggio più alto assegnato da Euro NCAP nei protocolli 2020/2022. La grande berlina sportiva si porta a casa anche il premio di auto più sicura nella categoria Pure Electric.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2023