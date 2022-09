Tesla Model Y, è lei l’auto più sicura (anche se elettrica): il video

​​Continuano i test di Euro NCAP, che questa volta ha messo alla prova la solidità e la capacità di protezione dei passeggeri di un gruppo piuttosto eterogeneo di vetture: il SUV elettrico di lusso Genesis GV 60 (il marchio premium di Hyundai, non più importato in Italia), la nuova crossover Kia Niro (con e senza il pacchetto optional “Safety”), il SUV elettrico Tesla Model Y, la compatta Hyundai i20 e le due piccole cinesi - anch’esse non ancora disponibili in Italia) Ora Funky Cat e Wey Coffee.

Euro NCAP 2022: i nuovi test per Tesla Model Y e le altre

MASSIMO PUNTEGGIO Cinque stelle per tutte le auto coinvolte, con l’eccezione di Kia Niro priva del pacchetto di sicurezza optional, e per la i20. In particolare, l’ente europeo certifica per Genesis GV 60 una buona protezione di ginocchia e femori di guidatore e passeggero, più ridotta quella dal colpo di frusta dei sedili posteriori. Kia Niro con Safety Pack ha messo in mostra qualità da auto di categoria superiore, anche per occupanti di differenti dimensioni e seduti in diverse posizioni.

SUL GRADINO PIÙ ALTO Regina di questa “comparativa” è risultata la elettrica Model Y (qui il test della potente versione Performance), che ha raggiunto il massimo punteggio nella protezione da urti laterali. Buona quella per i bambini nell’urto frontale, mentre il lane keeping interviene sempre in maniera corretta in molte situazioni limite, a ribadire la bontà degli ADAS del SUV americano. Model Y è l’auto che ha ricevuto il punteggio generale più alto rispetto a qualsiasi altro veicolo nei test Euro NCAP, portando a casa un inedito 98% nella categoria Safety Assist, che valuta le funzionalità di sicurezza attiva dell’auto. Anche il 97% ottenuto nella categoria Protezione degli occupanti adulti è il punteggio più alto mai ottenuto in questi test.

I RISULTATI DEI TEST EURO NCAP

Oltre a quelli che trovate nella tabella qui sotto, Euro NCAP ha valutato anche Hyundai i20, che condivide con Bayon la struttura, e che raggiunge 4 stelle di rating. Messi alla prova anche i veicoli commerciali leggeri Citroën e-Berlingo, Opel Combo e-Life e Peugeot e-Rifter, che rispetto ai modelli con motore endotermico migliorano i risultati nei test di impatto con i pedoni, e si portano a casa quattro stelle.

Autovetture Protezione adulti Protezione bambini Protezione utenti vulnerabili Safety assist (dispositivi di assistenza alla guida) Genesis GV 60 89% 87% 63% 88% Kia Niro con Safety pack 91% 84% 76% 79% Kia Niro Standard 91% 84% 75% 60% Ora Funky Cat 92% 83% 74% 93% Tesla Model Y 97% 87% 82% 98% Wey Cofee 91% 87% 79% 94%

