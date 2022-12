Euro NCAP, gli ultimi test del 2022: quattro stelle per Citroen e Peugeot

In attesa dei nuovi (e più severi) test per il 2023, l’anno si chiude con altri quattordici valutazioni: Octavia, Puma, 408 e C4 X e tutte le altre

Il 2022 dei test automobilistici si chiude con l’ottava serie di prove di Euro NCAP, che ha valutato ben quattordici modelli: di questi, undici si sono portati a casa il massimo dei voti, ossia cinque stelle, e tre si sono dovuti accontentare di una valutazione leggermente inferiore, di quattro stelle. Il variegato gruppo comprende citycar, fuoristrada, monovolume, station wagon e pick-up.

Test Euro NCAP Dicembre 2022: Lucid Air

MADE IN USA Tra i quattro veicoli premium messi alla prova da Euro NCAP la berlina elettrica Lucid Air, rivale diretta della più conosciuta Tesla Model S, anch’essa prodotta negli Stati Uniti: entrambe si sono assicurate le cinque stelle. Per Lucid Air le valutazioni sono state del 90% nella sicurezza degli occupanti, del 91% nella sicurezza per i bambini a bordo, del 78% per i pedoni e dell’84% per i sistemi di assistenza alla guida. A novembre Tesla Model S aveva ottenuto 94% per gli occupanti, 91% per i bambini, 85% per i pedoni e 98% per gli aiuti alla guida.

Test Euro NCAP Dicembre 2022: Volkswagen ID. Buzz

STELLE ELETTRICHE... Sempre alimentati a batteria, sempre con una valutazione di cinque stelle, anche Chery con il piccolo fuoristrada Omoda5, la grande monovolume Maxus MIFA 9, la hatchback MG 4 e il nuovo Volkswagen ID. Buzz, erede dello storico furgoncino Bulli.

Test Euro NCAP Dicembre 2022: Land Rover Discovery Sport

... E A BENZINA Per i più tradizionalisti ci sono i modelli con motore a combustione interna, anch’essi valutati con cinque stelle per la sicurezza: i pick-up Ford Ranger e Volkswagen Amarok, la station Skoda Octavia, i SUV premium Lexus RX, Mercedes GLC e Land Rover Discovery Sport.

Test Euro NCAP Dicembre 2022: Peugeot 408

QUATTRO STELLE Una valutazione inferiore, di quattro stelle, per gli ultimi modelli di casa Peugeot e Citroen: Peugeot 408, Citroen C4 e C4 X, nonché per le versioni aggiornate di Ford Puma e Volkswagen Touran. La nuova berlina/crossover della Casa del Leone ottiene 76% per gli occupanti, 84% per i bambini, 78% per i pedoni e solo 65% per gli aiuti alla guida.

Test Euro NCAP Dicembre 2022: Skoda Octavia

E PER IL 2023... Quello che sta per concludersi “è stato uno degli anni più impegnativi per Euro NCAP che ha testato nuove Case automobilistiche e, soprattutto, nuove tecnologie”, ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, socio di Euro NCAP. “A venticinque anni dal suo esordio Euro NCAP sta predisponendo livelli di sicurezza sempre più elevati: i protocolli più restrittivi, che applicheremo nel 2023, costituiranno una vera e propria sfida per l'industria automobilistica”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/12/2022