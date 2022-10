La BEV cinese che non ti aspetti: come è fatta e come va la MG4 Electric

UN NOME ICONICO CHE SI EVOLVE Se nominiamo MG e vi tornano in mente le belle ''spiderine'' d’epoca, o siete oltre gli ‘anta, oppure passerete per degli inguaribili sentimentali. Ma oggi, lo storico marchio Morris Garage è del colosso cinese SAIC Motor e il suo logo è sulla carrozzeria di auto meno romantiche, ma più moderne. Questa volta siamo al volante della nuova MG 4 Electric, che lancia gli asiatici sul mercato delle berline compatte a ''zero emissioni'', allargando la famiglia e uscendo un po’ dal solito tema dei SUV. Un modello azzeccato per stile, dimensioni, comfort, qualità e piacere di guida.

Nuova MG4 Electric: la prova della hatchback cinese a batterie

Innanzitutto, convince per come si guida. La protagonista di questo test monta il motore più potente, quello da 204 CV e 250 Nm con la batteria da 64 kWh. A referto, c'è anche la MG4 con l'unità da 170 CV e batteria da 51 kWh. Lo scatto da 0 a 100 è di 8 secondi, la punta masssima è di 160 km/h e la spinta si sente proprio. Lo spunto vigoroso per partire primi al semaforo e bersi d’un fiato il traffico è solo l’inizio. Il baricentro basso (le batterie sono lungo il pianale), lo sterzo reattivo, la trazione posteriore e le sospensioni ben tarate, regalano una guida divertente. Le cinque modalità permettono di ritagliarsi lo stile preferito, dal più confortevole, al più sportivo o economico. C’è anche la modalità per la bassa aderenza, così non avrete problemi in inverno, sulla neve.

Nuova MG4 Electric: il motore può avere 170 CV oppure 204 CV di potenzaSI PUÒ CARICARE IN MEZZ’ORA Secondo MG si possono percorrere fino a 450 km (350 con la batteria più piccola), inoltre si può regolare l'intensità della frenata rigenerativa su tre livelli (più quello che lascia autonomia di gestione all'auto) per recuperare qualche ''goccia'' di elettricità aggiuntiva. Di serie c’è la ricarica da colonnine in corrente alternata a 6,6 kW (caricatore optional da 11 kW), ma con ricarica D/C fino a 135 kW, basta poco più di mezz’ora per passare dal 10 all’80%. Invece, la MG4 con batteria da 51 kWh accetta rifornimenti fino a 117 kW (sempre D/C) in circa 40 minuti. Il percorso della prova su strada non ha permesso di ricavare una stima precisa dei consumi, ma ci ripromettiamo di farla quando la MG4 arriverà in redazione per un test più approfondito.

Costruita sulla nuova piattaforma modulare MSP sviluppata dalla Casa madre SAIC Motor, quest'auto è lunga 4,29 metri, larga 1,84 e alta 1,50. Offre spazio abbondante per i passeggeri, con un bagagliaio a prova di famiglia, che passa da 363 a 1.177 litri. Davanti, si vede bene fuori, c’è una plancia lineare, quasi minimal, con il cruscotto digitale da 7” e, più a destra, il touchscreen dell’infotainment da 10,25”, facili da leggere e da usare. Più in basso c’è la console, un elemento “sospeso”, che ospita la rotella del cambio e la ricarica wireless del cellulare. Così, si libera spazio in basso per i portaoggetti. A proposito, se ne contano fino a 28 in abitacolo.

Nuova MG4 Electric: stile moderno e ottimo piacere di guidaTUTTO OK PER COMFORT E SICUREZZA Non mancano prese USB, Apple CarPlay e Android Auto, comandi vocali, connessione al web, navigazione in real time e gestione dei viaggi e delle principali funzioni da remoto tramite l’app MG. Le versioni più ricche hanno anche il caricabatterie V2L (Veichle to Load), per dare il boost ad apparecchiature elettroniche esterne usando l’energia residua di bordo. Insomma, sedili accoglienti, poco rumore, ottima abitabilità, rivestimenti robusti e perché no eleganti e un sistema multimediale “super friendly”. Comfort promosso all’esame di pratica!

Nuova MG4 Electric: abitacolo spazioso e ben rifinito

E la promozione arriva dal look azzeccato di questa 2 volumi asiatica. Linee moderne, ma non sproporzionate, Un bel muso aggressivo, con fari affilati a LED, un profilo equilibrato e una coda corta con dei bei giochi di luce. Insomma, un po’ di sportività che non guasta mai.

Nuova MG4 Electric: profilo moderno e proporzioni equilibrate

La nuova MG4 Electric è già ordinabile nei due tagli di batteria e potenza che vi abbiamo detto e in tre allestimenti: Standard, Comfort e Luxury. Fin dalla versione di accesso troviamo tra gli altri il cruise control adattivo, l’avviso di allontanamento e il mantenitore di carreggiata e il sistema Kyless. Si sale un gradino aggiungendo la griglia elettrica anteriore i cerchi in lega da 17” e i vetri scuri posteriori. Al top troviamo il livello 2 di assistenza alla guida, il clima con pompa di calore e la telecamera a 360°. Il listino, esclusi eco-incentivi, attacca a 29.990 euro, si passa a 33.990 euro e si chiude a 35.990 euro.

Nuova MG4 Electric: connessa in rete per gestire le funzioni di bordo da remoto

Motore elettrico Potenza massima 204 CV Coppia massima 250 Nm Velocità massima 160 Accelerazione 0-100 km/h 8,0 secondi Batteria e autonomia 64 kWh e fino a 450 km Trazione Posteriore Dimensioni 4,30 x 1,84 x 1,50 m Bagagliaio da 363 a 1.177 litri Peso 1.655 kg Prezzo (versione Luxury) da 35.990 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/10/2022