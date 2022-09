MG4 Electric è in vendita, listino prezzi e promo. Scoprila in video

Dai SUV (elettrici) alla SW (elettrica), fino alla classica compatta a 5 porte (elettrica). Che una classica compatta a 5 porte, per la verità, non la è nemmeno, visto il suo design così particolare, quasi da mini crossover. Con MG4 Electric, la gamma europea di MG Motor si completa con un'auto moderna nello stile e pratica nelle sue funzioni. Dopo averne conosciuto tutte le caratteristiche, ora apprendiamo anche il listino prezzi: MG4 è ufficialmente in vendita, sul sito web ufficiale è attivo il configuratore. Sotto, nel frattempo, il video della world premiere.

UNA E TRINA Nuova MG4 declinata in tre versioni: Standard, Comfort, Luxury. Differenti nell'allestimento, ma anche nella proprietà elettro-meccaniche. Ecco una mini-scheda per ciascuna.

MG4 STANDARD Motore da 117 kW (160 CV), batteria da 51 kWh di capacità, autonomia di 350 km, potenza massima di ricarica in corrente continua fino a 117 kW e tempi di ricarica dal 10% all'80% in 40 minuti. Di serie il pacchetto MG Pilot con Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist e Lane Departure Warning, inoltre la strumentazione digitale da 7'', lo schermo centrale da 10,1”, infine fari e luci posteriori a LED automatici e sistema Keyless Entry & Easy Start. Prezzo da 29.990 euro, incentivi esclusi.

MG4 CONFORT Motore da 150 kW (204 CV), batteria da 64 kWh di capacità, autonomia di 450 km, potenza massima di ricarica in corrente continua fino a 135 kW e tempi di ricarica dal 10% all'80% in 35 minuti. Di serie, oltre ai contenuti della Standard, anche griglia elettrica del radiatore, sistema Vehicle to Load, volante in pelle, finestrini posteriori oscurati e cerchi in lega da 17''. Prezzo da 33.990 euro.

MG4 LUXURY Sul piano tecnico, le stesse caratteristiche di MG4 Comfort, quindi motore da 150 kW (204 CV), batteria da 64 kWh, autonomia di 450 km, potenza di ricarica in DC di 135 kW. In più, di serie, anche doppio spoiler aeredinamico, pompa di calore, sedili anteriori e volante in pelle riscaldati, camera 360°, navigazione in tempo reale, MG Pilot completo anche di Blind Sport Detection e Rear Cross Trafic Alert, ricarica wireless. Prezzo da 35.990 euro.

LA PROMOZIONE Per il lancio della nuova hatchback, MG Motor Italy ha messo a punto un’offerta che si somma all'ecobonus - 3.000 euro senza rottamazione o 5.000 euro con rottamazione - e che consiste - sempre in caso di rottamazione - in uno sconto di ulteriori 1.000 euro, o di 2.000 euro in caso di finanziamento MG da 119 euro al mese per 36 mesi. Per un vantaggio complessivo che può così raggiungere i 7.000 euro, portando il prezzo di ingresso a a 22.990 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/09/2022