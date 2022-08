Nuova MG7: l'ammiraglia cinese punta su lusso e design, ma arriverà da noi?

Stile sofisticato, interni premium e motori convenzionali, in attesa del plug-in hybrid, per questa berlina sportiva che per adesso sarà venduta in Cina

UN MARCHIO STORICO RIVITALIZZATO MG è un marchio che sta crescendo molto, non solo sui mercati asiatici, ma anche dalle nostre parti e dopo aver messo a referto qui in Italia il SUV ZS con motori convenzionali e 100% elettrico, sta ampliando la gamma con una compatta elettrica e addirittura una roadster, sempre a batterie, che potrebbero sbarcare presto anche da noi. Il vento in poppa, si sa, spinge forte verso nuovi lidi e la casa asiatica cavalca l’onda lunga dell’entusiasmo e ne approfitta per anticipare un altro modello, che si collocherà direttamente al vertice della gamma. Si tratta di una nuova berlina ammiraglia chiamata MG7, questa volta con motore a combustione e che debutterà il 17 agosto in Cina come primo prodotto della serie Black Label. Questa non è la prima volta che MG utilizza questo logo, con la prima generazione della MG7 (2007-2013) che non era altro che una Rover 75 (1998-2005), leggermente rinnovata, che a sua volta era basata su un modello BMW.

Nuova MG7: un'ammiraglia premium cinese con motori a combustione internaUN MODELLO PREMIUM TUTTO NUOVO Ma oggi, la seconda generazione della MG7 è nuova di zecca, portando lo stile del costruttore a un livello superiore, che mira a spostare il marchio in una fascia più alta e che darà la priorità al design esclusivo e alle caratteristiche premium. Dal profilo, la nuova MG7 è definita da una silhouette di tipo fastback ribassata, simile a quella dell’Audi A7. Il corpo è abbastanza muscoloso con linee atletiche e fianchi belli larghi. Nella parte anteriore, i fari a LED sono più sottili e aggressivi di qualsiasi cosa abbiamo visto dal marchio fino ad oggi, con la grande calandra e le prese d'aria laterali che sembrano simili al concept MG Cyberster. La zona posteriore è definita da luci a LED a tutta larghezza, uno spoiler a coda di anatra integrato con aerodinamica attiva, oltre a quattro tubi di scarico che mostrano chiaramente la natura tradizionale del suo motore.

Nuova MG7: il frontale visto da vicino con fari full LED e calandra sportivaMISURE UTILI PER AGGANCIARE MODELLI PREMIUM I media cinesi suggeriscono che la MG7 misura 4,88 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza. Ciò la rende 8,5 cm più corta della stessa Audi A7, circa 10 cm più corta della Mercede CLS e 19 cm più corta di una BMW Serie 8 Gran Coupé. Misure a parte, che la pongono più o meno nello stesso segmento, ovviamente la MG7 sarà notevolmente più economica di questi modelli. I cinesi, non hanno pubblicato foto degli interni, ma è pensabile che l’ammiraglia sia equipaggiata con un cruscotto digitale, infotainment di ultima generazione con connessione al web, finiture e rivestimenti lussuosi.

Nuova MG7: carrozzeria stile coupé con quattro porte e misure abbondantiMOTORI PERFORMANTI E FUTURO PLUG-IN Nei teaser pubblicati, MG non ha rivelato molti dettagli sul modello ma ha confermato che sarebbe disponibile con un motore da 2,0 litri turbo. Come riportato da Car News China, la variante 405 VTGI Trophy nella foto erogherà 257 CV e 405 Nm di coppia, con il motore abbinato a un cambio automatico ZF a nove rapporti. Ci sarà anche una variante 300 VTGI meno performante, con un motore turbo da 1,5 litri, che eroga 185 CV e 300 Nm di coppia, abbinato a un automatico a doppia frizione DCT con sette rapporti. Ma non è finita qui, perché per la metà del 2023 è previsto il lancio di varianti ibride plug-in ancora più potenti, ma conosceremo di più della MG7 durante il suo debutto ufficiale.

Nuova MG7: la coda con i fari full LED a tutta larghezza e l'accenno di spoilerPER ORA SOLO IN CINA, MA IN FUTURO? Questa bella fastback si collocherà al di sopra dei modelli MG5 e MG6 e come nel caso della maggior parte delle ammiraglie alimentate con motori convenzionali, la MG7 molto probabilmente sarà destinata al mercato cinese, poiché quello europeo e del Nord America sono molto più interessati ai SUV e all’elettrificazione. Tuttavia, non è escluso che l’auto possa allargare i suoi orizzonti commerciali. Molto dipenderà dall’accoglienza a livello globale una volta svelata al pubblico e ai media.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2022